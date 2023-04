Changement de nom de l’Université de Moncton : un débat vieux de 60 ans

Lorsqu’on affirme que le débat du changement de nom de l’Université de Moncton refait surface, c’est que la question a été maintes et maintes fois soulevée au fil des ans. Au moins deux rapports ont même été rédigés, en 1978 et en 2000, qui exposent des arguments récurrents, de part et d'autre.

Le nom de l'Université de Moncton a fait débat au moins à 13 occasions, de ce que j’ai pu relever d’une petite enquête que j’ai faite , lance Philippe Volpé, professeur d’histoire au campus d’Edmundston de l’Université de Moncton.

Le nom de l’institution postsecondaire francophone est actuellement remis en question, car une pétition signée par plusieurs centaines de personnes revendique un changement de nom, en soulignant que Robert Monckton (1726-1782), administrateur colonial britannique, a joué un rôle actif dans la déportation de milliers d’Acadiens.

Un portrait de Robert Monckton (1726-1782) peint par Thomas Hudson. Photo : Bibliothèque et Archives Canada, droits d'auteur périmés

On a adopté (le nom de) Moncton, ce qui n’a pas fait des heureux, du départ en 1963, on a décrié le fait que l'établissement faisait référence à une figure problématique de l’histoire acadienne , explique-t-il.

Toutefois, cet argument n’a pas toujours été le plus dominant, surtout pour les représentants des établissements de Bathurst, Shippagan et Edmundston.

Mais au tournant des années 1970, c’est vraiment la question des tensions régionales, de la représentation des différentes constituantes de l'Université de Moncton qui est mise de l’avant.

« Le fait que l’une des constituantes, le campus de Moncton, porte le nom de l'institution relaye dans l’espace public une vision centralisatrice de l’éducation supérieure et c’est souvent ça qui a été critiqué. » — Une citation de Philippe Volpé, professeur d'histoire, campus d'Edmundston de l'Université de Moncton

Philippe Volpé précise qu’au fil des ans, les inquiétudes mises de l’avant par des gens qui sont contre le projet reviennent : les coûts liés à un tel changement, l’impact sur la notoriété de l’Université et sur le recrutement des étudiants à l’étranger et sur le fait qu’un tel projet ne soit pas une priorité, que l’argent peut être investi à d’autres fins.

Un premier rapport : le statu quo

Dans les années 1970, l’heure est à revoir la structure de l’Université. Une première commission de planification stratégique est nommée, la commission Lafrenière. Les différents campus veulent occuper une plus grande place au sein de l’ensemble de l’institution postsecondaire, explique Philippe Volpé.

Philippe Volpé est professeur d'histoire au campus d'Edmundston de l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

La fermeture du Collège de Bathurst en 1974 entraîne une discussion sur la viabilité des établissements d’Edmundston et de Shippagan. En 1977, on choisit de conserver le nom de l’Université de Moncton en désignant des centres universitaires à Shippagan, Edmundston et Moncton.

Mais le débat ne disparaît pas pour autant. Un comité spécial est mandaté de mettre en lumière les avantages et les inconvénients d’un éventuel changement de nom, ainsi que les coûts engendrés.

En 1978, une étude rédigée par Bernard Poirier pousse le comité à recommander au Conseil des gouverneurs de ne pas changer le nom de l’Université avant d’être assuré que le nouveau nom rallierait toute la population ou du moins sa grande majorité, enrayant ainsi certains des malaises auxquels fait présentement face l’Université de Moncton .

En 2000, la question est une fois de plus analysée

Lizon Chiasson-Foulem est l’auteure d’une réflexion sur le changement de nom de l'Université de Moncton, rédigée en 2000. Alors étudiante, elle affirme que la Fédération étudiante du Campus universitaire de Moncton (FÉCUM) lui avait demandé de se pencher sur la question pour tenter d’aller au fond des choses.

Dans ce rapport, Lizon Chiasson-Foulem, aujourd’hui avocate, faisait état des différents arguments des deux côtés de la médaille, pour éclairer le débat et pousser plus loin la réflexion.

Lizon Chiasson-Foulem est l'auteure d'une réflexion sur le changement de nom de l'Université de Moncton, rédigée en 2000. Photo : Radio-Canada

Selon elle, le processus a été trop rapide, un référendum sur un changement de nom au sein de la population étudiante s’en est suivi, avant même de bien comprendre les enjeux.

« C’est toujours une affaire non résolue et le statu quo, sans avoir le débat au complet, c’est facile. » — Une citation de Lizon Chiasson-Foulem

C’est ce que je pensais au moment où j'ai écrit le rapport et je le pense encore aujourd'hui : c’est comme si qu’on ne réussissait pas à apporter la question ou le débat à maturité , lance-t-elle.

Un autre rapport commandé par l’Université : quel impact?

Philippe Volpé n’est pas étonné que le débat refasse surface actuellement. Il trouve important de souligner que cette fois-ci, l’intérêt vient plutôt de la communauté acadienne.

C’est pas un problème qui vient de l’interne de l'Université, mais elle [la question] est posée par les citoyens et citoyennes de la société acadienne et ça en soi c’est intéressant .

Au début du mois, l’Université a décidé de nommer deux responsables pour rédiger un rapport qui se veut plutôt un état des lieux sur le changement de nom de l'institution. Il sera déposé en octobre, mais sera purement informatif et ne présentera aucune recommandation concernant la marche à suivre par l’Université dans ce dossier.

Le campus d'Edmundston de l'Université de Moncton en 2016. Photo : Getty Images / Adrian Wojcik

Philippe Volpé croit qu’il faut saisir l’occasion pour recueillir des données concrètes sur l’impact d’un changement de nom, telles que des informations sur les coûts réels liés au changement ou l’impact sur le recrutement des étudiants internationaux.

Un rapport qui va nous fournir des données empiriques, réfléchies, posées sur la question sera utile à prendre une décision informée et peut-être saura un peu mieux répondre aux attentes de la population, tant du côté des réticents, des indifférents et des gens qui sont dans des positions très campées , soutient-il.

Suggérer un nouveau nom est trop prématuré

De son côté, Lizon Chiasson-Foulem croit qu’il faudra aller plus loin qu’un simple rapport supplémentaire et miser sur la vulgarisation du débat pour bien saisir les enjeux.

Faut vraiment qu’il y ait des consultations de fait. Parce que l'histoire n’est pas connue de tous. Pourquoi la question est émotionnelle pour certaines personnes? Il faut partager le pourquoi.

Le campus de Shippagan de l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, en septembre 2022. Photo : Radio-Canada / MARIO MERCIER

Comme elle l’expliquait dans son rapport en 2000, le débat sur le changement de nom a tendance à aller trop vite. Il faut voir la raison avant de voir aux solutions .

Là on est en train à penser déjà à offrir des noms, bien le choix du nom, ça devrait être la dernière étape. Faut comprendre ce qu'on veut faire, pourquoi, avant d’arriver à proposer des noms. Et ça, ça diviserait peut-être moins le débat, si on n’était pas déjà en train de parler du nom.

Avec les informations de Sarah Déry