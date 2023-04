Le taux de criminalité fait un bond à Edmonton en 2022

Le volume et la gravité des crimes et des actes de violence continuent d'augmenter à un rythme alarmant à Edmonton, selon la Police.

Le Service de police d'Edmonton (EPS) a publié, vendredi, son rapport sur la criminalité de la fin de l'année 2022, ainsi que des données locales pour contextualiser les appels à la réforme de la mise en liberté sous caution.

D'après ce rapport, le taux de criminalité de la ville a connu une hausse de 11,3 % en 2022, passant d'environ 86 805 crimes, en 2021, à près de 96 624, en 2022.

En plus d'être nombreux, les crimes commis à Edmonton sont de plus en plus graves, selon Sean Tout, le directeur de la gestion et de l'analyse de la police d’Edmonton. La police dit avoir enregistré divers types de violences impliquant des couteaux, l'utilisation des vaporisateurs chasse-ours et même des armes à feu.

Les habitants d’Edmonton ont connu 2131 incidents criminels violents supplémentaires en 2022. Le total est ainsi passé de 12 909, en 2021, à plus de 15 040, en 2022, soit une augmentation de 16,5 %.

« L'année 2022 représente le plus grand nombre d'incidents criminels violents jamais signalés en une seule année et cette tendance continue de s'intensifier en 2023. » — Une citation de Sean Tout, directeur de la gestion et de l'analyse de la Police d’Edmonton

La tendance va malheureusement croissante en ce début d'année 2023, relève Sean Tout.

Sean Tout, directeur de la gestion et de l'analyse de la police d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Flore Tamko Mbensi

Entre janvier et mars 2023, il y a eu une augmentation de 75 %, soit 24 victimes supplémentaires blessées ou tuées par des armes à feu, par rapport à la même période de l'année dernière.

L'implication des récidivistes

La police d'Edmonton voit, dans cette hausse du taux de criminalité, une des conséquences d'un changement à la loi fédérale sur la mise en liberté sous caution, en 2019.

D'après le rapport de l' EPS , 1784 personnes ayant déjà été arrêtées et libérées dans le cadre d’une infraction violente ont été impliquées dans 12 743 interventions policières entre 2017 et 2019.

Ces dernières ont été impliquées notamment dans 3 homicides, 1341 agressions et 84 incidents d'entrave au travail des agents de police ou d'entrave à la justice.

Entre 2020 et 2023, la police note que 3647 arrêtées puis relâchées ont été impliquées dans 19 186 interventions policières, soit 26 homicides, 2183 agressions et 95 incidents d'entrave au travail des agents ou d'entrave à la justice.

Le dénominateur commun est que l'individu a été arrêté pour un crime violent puis relâché , explique Sean Tout.

La nécessité d'un suivi coordonné de la criminalité

Sean Tout relève la nécessité de mettre sur pied un système de partage des informations par tous les acteurs du système de justice pénale. Il s'étonne de ce que cela ne soit toujours pas possible en 2023, alors qu’il y a eu un projet pilote en 2014-2015.

Le projet pilote d'intégration des données, explique-t-il, avait identifié qu'un petit nombre d'individus étaient responsables d'un volume disproportionné d'engagements dans chacune des sphères des tribunaux, de la police et des services correctionnels.

Si nous et notre société cherchons vraiment à optimiser l'efficacité et à maximiser l'efficience de l'ensemble du système de justice pénale afin d'obtenir les meilleurs résultats pour la communauté et la sécurité, nous devons alors intégrer ces systèmes.

Selon lui, il est primordial que les informations de la police soient intégrées à celles des tribunaux, des services correctionnels et pénitentiaires ainsi qu'à celles des partenaires communautaires.