La STS dit avoir appliqué les recommandations financières de l’ex-vérificatrice générale

Le rapport avait été déposé en février 2022.

L’organisme qui figure dans le périmètre comptable de la Ville a adopté ses états financiers lors d’une assemblée du conseil d’administration tenue vendredi matin.

Une comptable agréée de la firme Raymond Chabot Grant Thornton a expliqué que l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre 2022 s’est soldé à 0. Les dépenses et les revenus ont oscillé autour de 31,6 millions de dollars.

La STS dispose d’actifs totalisant 78 millions de dollars. Son endettement à long terme est de 32 millions de dollars et la société bénéficie d’un excédent accumulé de 47,1 millions de dollars.

La comptable au dossier, Mélissa Tremblay, a indiqué qu’après analyse, tous les éléments que l’ex-VG recommandait d’améliorer en termes de finances l’ont été. Pour elle, ce dossier est clos.

Claude Bouchard, président de la STS Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Il y a un travail colossal qui a été fait par l’équipe des finances de la STS . Je pense qu’on a fait nos devoirs dans ces 12 mois. Il n’y a pas eu un rapport de la VG pour rien. Il y avait de l’ouvrage à faire dans bien des départements de la STS . Le département des finances en était un , a commenté le président du conseil d'administration, Claude Bouchard, au terme de l’assemblée.

Un meilleur service pour les festivaliers

La STS est en pourparlers avec Promotion Saguenay et les organisations de festivals pour remédier aux problèmes de transport après les spectacles et pour transporter des croisiéristes.

L’été dernier, de nombreux citoyens se sont plaints de ne pas pouvoir dénicher un taxi en quittant les festivals à des heures où les autobus de la STS ne sont plus en service.

L'an dernier, plusieurs festivaliers ont déploré l'absence de transport en commun après la fin des spectacles présentés en soirée lors des festivals à Saguenay. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

On est une société publique. On est là pour offrir des services. À la suite des commentaires qu’on a eus, on a pris la peine de s’asseoir. On a fait le lien avec Promotion Saguenay et on va s’asseoir avec les gens des festivals. Tout le monde est unanime. On va essayer de voir comment on peut s’organiser pour offrir un service à l’été qui s’en vient , a expliqué Claude Bouchard en parlant d’un service de navettes.

Tarification sociale

Par ailleurs, la STS se réjouit de voir que son nouveau programme de tarification sociale pour les moins bien nantis connaît beaucoup de succès. Instauré il y a un mois, le nouveau tarif du laissez-passer, 50 $ au lieu de 76 $, a attiré 134 clients.

Silence radio sur le futur DG

Questionné au sujet de la nomination du prochain directeur général, laquelle devait avoir lieu il y a quelques semaines, le président Claude Bouchard a indiqué que les administrateurs sont trop occupés pour procéder à une annonce.