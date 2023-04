Bien qu’il soit plus facile que jamais d’acheter un bon vin bio, il n’est pas évident de se retrouver parmi les différentes certifications. Bio, biodynamie, nature et végan, voici quatre bouteilles écolos pour la fin de semaine.

Haute valeur environnementale

Château Rouquette Sur Mer la Clape Cuvée Amarante 2019 Code SAQ : 713263, 19,65 $ Photo : Courtoisie / SAQ

François Boscary a repris le domaine familial situé dans le Massif de la Clape dans le sud de la France. Son Château Rouquette n’est pas certifié biologique, mais le vigneron applique les règles strictes de la certification Haute valeur environnementale dont les bases consistent à la protection de la biodiversité. Sa cuvée Amarante exprime parfaitement le terroir ensoleillé de la Clape. L’assemblage de mourvèdre, de syrah, de carignan et le grenache sentent les fruits rouges bien mûrs. Les tannins souples se fondent dans une bouche juteuse où les arômes de thym et de romarin rappellent la garrigue. La finale fumée accompagnera à merveille la viande grillée.

Top bio

Reyneke Organic Chenin Blanc Western Cape 2022, Code SAQ : 14221242, 20,40 $ Photo : Courtoisie SAQ

Comme tous les vignerons, Johan Reyneke veut produire du bon vin. Mais cette quête de qualité passe d’abord par le respect de l’environnement. Pour ce faire, il accompagne des agriculteurs de la région du Swartland en Afrique du Sud à se convertir à l’agriculture biologique. Le vigneron achète ensuite les raisins et les assemble avec ses propres fruits dans son vignoble à Stellenbosch. Son chenin blanc s’ouvre sur des arômes de pommes, de melon et de miel. Il est vif, fruité et savoureux. À découvrir avec des croquettes de crabe des neiges.

Biodynamiquement bon

Weszeli Ried Loiserberg Kamptal 2021, Code SAQ : 15127371, 29,95 $ Photo : Courtoisie / SAQ

Le vignoble autrichien Weszeli est certifié biologique. Il n’applique ainsi aucun produit chimique dans ses vignes situées dans la région de Kamptal. Le vigneron Davis Weszeli s’inspire également des principes de la biodynamie, décrits il y a un siècle par un philosophe autrichien, pour prendre soin de sa terre.

Cette façon de faire propose une vision spirituelle plutôt que scientifique de l’agriculture. De plus en plus de vignerons y adhèrent. Le riesling Loiserberg est produit sur une parcelle située à 380 mètres d’altitude. Dans un climat déjà frais, ce vin met en évidence le côté vif et frais du riesling. Les parfums de thym et de citron remplissent le verre. Sur les papilles, les notes d’agrumes et de poire complètent la finale subtilement fumée. En plus d’être bio et biodynamique, ce vin est certifié végan. Cela signifie qu’aucune protéine animale n’a été utilisée pour clarifier le vin.

On s’en inspire pour le servir avec des falafels végétariens et des asperges.

Grappa bio

Castagner Nuda Grappa Barrique BIO , Code SAQ : 14957874, 34,25 $ Photo : Courtoisie SAQ

Peu de distilleries adhèrent à la certification bio. Les producteurs ont peu d’intérêt à payer plus cher pour une matière première certifiée bio qui sera ensuite distillée. En Italie, Roberto Castagner est une exception à la règle. Il achète le marc de raisin bio pour produire ses grappas. Le distillateur a mis au point une technique pour enlever le pépin des raisins, ce qui permet d’avoir moins d’amertume dans ses alcools. Sa grappa nuda est élevée en barrique de chêne pendant un an. Élaborée avec les peaux de cabernet, de merlot et de pinot noir, elle sent bon les fruits frais. La finale est ronde, longue et savoureuse.