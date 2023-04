Décès de Koray Kevin Celik : des erreurs dans l’intervention policière

M. Celik est décédé à la suite d'une opération policière qui s'est déroulée au domicile de ses parents à Montréal. Les quatre policiers qui ont participé à l'intervention se sont défendus en disant que l'homme, qui avait les facultés affaiblies, était agressif et mettait leur vie en danger.

Koray Kevin Celik était en visite chez ses parents, à l'île Bizard, dans la soirée du 5 avril 2017. Lorsque la nuit est tombée, il a voulu prendre un véhicule pour aller acheter des pilules puisqu'il n'arrivait pas à dormir. Sa mère s'est aperçue que son fils n'était pas en état de conduire et elle l'a affronté.

Le ton a monté et Celik est devenu violent. Sa mère a appelé les services d'urgence pour recevoir de l'assistance vers 2 h.

Un premier tandem de policiers est arrivé sur les lieux. Une des agentes est entrée dans le domicile et a suivi la mère jusqu'à la chambre de son fils de 28 ans. Les choses ont rapidement dégénéré et l'agente a frappé le jeune homme avec son bâton télescopique.

Un deuxième tandem de policiers est arrivé et un des agents a projeté le jeune homme contre le mur, puis au sol. M. Celik s'est débattu et les quatre agents ont tenté de le maitriser et de le menotter. Une fois les menottes en place, les policiers ont constaté qu'il ne respirait plus.

Les conclusions du coroner

Six ans plus tard, le coroner Luc Malouin conclut que la présente intervention n'a pas été faite en application des principes élémentaires d'une bonne intervention policière , peut-on lire dans son rapport d'enquête publique.

Pour analyser cette intervention, Me Malouin a fait appel à un expert en emploi de la force à l' ENPQ , Bruno Poulin. Deux éléments ont retenu l'attention du coroner dans l'évaluation de M. Poulin, soit le début de l'intervention et la force utilisée pour maîtriser M. Celik alors qu'il était au sol .

A priori, les agents auraient dû collecter plus d'information sur la situation en cours avant le début de leur intervention, selon le rapport.

« Cette collecte de renseignements permet de bien cerner et de comprendre la situation où ils doivent intervenir et de poser les meilleurs gestes possibles dans les circonstances de l'intervention. Or, ici, hormis pour les renseignements sommaires de la carte d'appel, il n'y a eu aucune collecte d'information et aucune planification entre les deux agents arrivés en premier sur les lieux. » — Une citation de Extrait du rapport d'enquête publique de Me Luc Malouin

Légitime défense?

Lors de l'intervention, les agents ont projeté M. Célik au sol pour tenter de le menotter. Dans leurs déclarations, ils ont tenu à rappeler qu'ils ont le droit d'utiliser la force dans une situation mettant leur vie en danger comme, selon eux, c'était alors le cas.

Ce principe est parfaitement logique et nécessaire pour leur permettre d'intervenir et d'agir devant une menace. Mais, avec respect pour l'opinion contraire, je considère que ce principe et cette justification de la force ne peuvent trouver application dans une situation où les policiers se sont eux-mêmes mis en danger et ont provoqué l'utilisation de la force , a conclu Me Malouin.

Grave intoxication

Peu après le constat du décès de M. Celik, vers 5 h, un pathologiste a effectué des analyses toxicologiques qui ont révélé la présence de différentes substances :

Une alcoolémie de 47 mg/100 mL

Trois médicaments à taux thérapeutique, dont un à taux élevé

De la cocaïne, de la MDA et du métabolite de cannabis

À la lumière des résultats de toxicologie, le pathologiste a conclu à un décès attribuable à une intoxication-réaction adverse à un mélange d'alcool, de médicaments et de drogues d'abus dans le cadre d'un syndrome du délirium agité , a expliqué le rapport d'enquête publique. Le jeune homme souffrait également d'hypertrophie cardiaque, ce qui a pu contribuer au décès .

Le mélange de substances serait la cause du décès de M. Celik, selon le pathologiste. (Photo d'archives) Photo : iStock

Boycottage de la famille

L'enquête du coroner, qui a débuté en 2022, a été boycottée par la famille du défunt. La famille disait avoir perdu confiance dans le système après une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes ( BEI ) ayant innocenté les quatre policiers.

Les parents de Koray Kevin Celik devaient témoigner lors des audiences publiques, mais ils ont refusé de le faire. Le coroner a utilisé des déclarations réalisées plus tôt pour son enquête.