Inondations : la communauté de Fort Albany évacuée vers Mississauga

Contrairement à l’an dernier, la communauté sera temporairement hébergée à Mississauga, dans le Grand Toronto, au lieu de rester dans une communauté du Nord de l’Ontario.

L’an dernier, Kapuskasing a hébergé cette communauté, mais pour le moment la région ne sert qu’à accueillir les évacués pour une courte période selon Guylain Baril, directeur général de la municipalité.

Notre région est ce qu’on appelle un hub, les avions arrivent ici, on s'occupe d'eux pour la journée et puis à la fin de chaque journée, un plus gros avion arrive de Mississauga pour venir les chercher , explique-t-il.

On les accueille, on s’occupe d’eux pour la journée puis ils partent en fin de journée , dit-il.

À moins d’ennuis météo, cette première cohorte d’évacués de Fort Albany, estimée à environ 70 personnes pour vendredi, ne devrait pas avoir à passer la nuit dans la région.

Les évacués de Fort Albany arrivent à Kapuskasing avant d'être transférés vers Mississauga. Photo : Avec l'autorisation de Guylain Baril.

Fort Albany fait évacuer ses plus vulnérables pour le moment, alors que la communauté attend toujours de voir si une augmentation de l’intensité des crues pourrait mener à une évacuation totale de la communauté.

Si Kapuskasing n’a pas le mandat pour le moment d’héberger des évacués, M. Baril affirme que si la communauté de Fort Albany devait en arriver à être complètement évacuée, il est possible que certains membres doivent rester à Kapuskasing pendant quelque temps.

M. Baril réitère que la communauté est prête à accueillir les évacués pendant des mois s’il le faut .

Des craintes liées à l’arrivée d’un nouveau joueur

Cette année, les évacués de Fort Albany peuvent compter sur un nouvel allié pour coordonner les besoins des évacués.

La société ISN-Maskwa, une compagnie autochtone de sécurité qui appartient à la Première Nation Missanabie-Crie, aide les évacués à obtenir des services.

Selon Paul Syrette, agent de liaison pour la compagnie, leur objectif est d’offrir des services tout inclus aux rescapés pendant toute la durée de l’évacuation .

Paul Syrette est officier de liaison pour ISN Maskwa, une compagnie autochtone de sécurité. Photo : Radio-Canada

Nous travaillons avec de nombreux intervenants, que ce soit la Ville de Kapuskasing, les services de santé ou encore le ministère des Richesses Naturelles pour des avions , explique-t-il.

Il indique que sa compagnie a aussi le mandat de coordonner le soutien aux évacués une fois que ceux-ci sont arrivés à Mississauga.

Cette collaboration n’est pas encore au point selon Guylain Baril, qui affirme que des problèmes de coordination existent entre Kapuskasing et ISN-Makwa, et que les deux organisations n’ont pas réussi à s’entendre pour optimiser leurs services.

On a essayé de former un partenariat, on ne ferme pas la porte, mais il faut mentionner que ça, ça nous est arrivé à peu près une semaine et demie avant aujourd'hui. Et puis c'est difficile de former un partenariat avec tellement de choses à régler , indique-t-il.

Le directeur général de Kapuskasing, Guylain Baril Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Selon lui, les services que la Ville de Kapuskasing offre aux évacués, notamment dans le domaine des soins de santé, seraient minés par ce qui est offert par ISN Maskwa.

Nous on le voit pas comme le même service, du tout, on voit un service vraiment réduit, et puis cette collaboration avec les services de santé est très importante et puis on croit sincèrement qu’on est les seuls qui peuvent faire ce genre d'activités là dans la communauté , déplore-t-il.

M. Syrette ne croit pas qu'il y a un manque d'entente entre les acteurs.

Il reste encore des opportunités pour travailler ensemble , indique-t-il.

Ça reste avant tout que nous sommes une entreprise autochtone qui aide d'autres autochtones , ajoute-t-il.

Kashechewan en cours d’évacuation également

Plus tôt cette semaine, la Ville de Timmins a annoncé qu’elle allait elle aussi accueillir des évacués, qui proviennent quant à eux de la communauté de Kashechewan.

Lorsque Timmins aura accueilli le maximum de sa capacité d’évacuation, ce sera ensuite au tour de Cochrane, qui est en processus de préparation selon Richard Vallée, son chef des pompiers et coordonnateur de la gestion des urgences.

On s’est assuré qu’il y a assez d’hôtels pour tous, on a trois hôtels ou on peut loger les évacués, on a aussi notre complexe sportif où les gens vont aller pour manger avec des gens qui vont cuisiner pour eux , explique-t-il.