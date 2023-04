À la suite de plaintes au sujet de l'existence d'une « usine à chiens » insalubre et non sécuritaire à Pointe-à-la-Croix, les inspecteurs du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) ont effectué une visite sur une propriété privée de la municipalité, au cours des derniers jours, pour y mener plusieurs observations.

La demande d'inspection a été initiée, à la suite d'une plainte citoyenne, par la Municipalité de Pointe-à-la-Croix.

Ça faisait quelques années que ça durait. J'avais été mis au courant qu’il pouvait potentiellement y avoir un chenil à mon arrivée, il y a 18 mois. On a essayé de faire des démarches à l’époque, mais sans avoir une plainte, c’était difficile , raconte le directeur général de la Municipalité, André Carrier.

« C’est pourquoi qu'aussitôt qu’on a reçu la plainte, on a ouvert la porte. » — Une citation de André Carrier, directeur général de la Municipalité de Pointe-à-la-Croix

La Municipalité a ainsi demandé à un inspecteur municipal d'entamer les démarches, de concert avec le MAPAQ , afin que la situation cesse. La visite a été faite cette semaine, mercredi , confirme M. Carrier.

Lorsqu’on a eu la plainte, il apparaissait que c’était environ 90 chiens, mais d’après les dernières informations que j’ai reçues, on parlerait maintenant d’un petit peu moins de 200 , confie l'employé municipal.

Il précise par ailleurs qu'il s'agirait en grande partie de chiens de race Goldendoodle, issus du croisement entre le Caniche et le Golden.

Une citoyenne s'est rendue sur les lieux mardi dernier pour venir en aide aux chiens. Photo : Gracieuseté : Mélissa MacKenzie

Le relationniste au MAPAQ , Yohan Dallaire Boily, mentionne que d'autres plaintes ont également été formulées au sujet de ce lieu d'élevage de chiens, ce après quoi les inspecteurs du ministère sont intervenus.

Il ne s'agissait toutefois pas de la première fois qu'ils réalisaient une inspection à cet endroit.

« Ce lieu était connu de nos services d’inspection. Ce n’était pas la première visite. » — Une citation de Yohan Dallaire Boily, relationniste au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Nos inspecteurs sont formés pour ces situations. Ils vont sur le terrain, prennent des photos et font des rapports d’inspection. Ils parlent au propriétaire et essaient de voir si le bien-être de l’animal est respecté, si les lieux sont propices à l’élevage, si les chiens ont assez d’espace et s'ils sont en santé , précise-t-il.

M. Dallaire Boily ajoute que le MAPAQ effectue des suivis lorsque les situations sont jugées non conformes .

Des sanctions espérées

Le directeur général de la Municipalité de Pointe-à-la-Croix espère que des sanctions soient prises, et ce rapidement puisque cette situation fait réagir de nombreux citoyens.

Ça a créé un engouement à la municipalité. Je trouve ça extrêmement difficile de voir que nous sommes rendus dans une telle situation , affirme-t-il.

La situation fait réagir à Pointe-à-la-Croix (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

M. Carrier soutient que d'ici la conclusion de l'enquête du MAPAQ , son équipe et lui tentera de trouver un moyen municipal pour intervenir, notamment à travers le zonage permis. Selon lui, aucune demande de zonage n'aurait été faite sur les sites en question pour permettre l’élevage de chiots.

Il encourage par le fait même les citoyens à dénoncer ce type de situation à la municipalité, s'il en sont témoins.

« C’est inacceptable et je n’ai aucune intention de laisser ce type d’élevage d’animaux dans la municipalité dorénavant. » — Une citation de André Carrier, directeur général de la Municipalité de Pointe-à-la-Croix

Le Réseau de protection animale de la Baie-des-Chaleurs a également souligné sur ses réseaux sociaux que l'organisme espère qu'une intervention sera prévue dans les plus brefs délais pour venir en aide aux chiens.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Du côté du ministère, bien qu'aucune sanction n'ait pour le moment été sélectionnée, Yohan Dallaire Boily assure que si les animaux ont un réel besoin de soins , une saisie pourrait être effectuée dans un délai très serré .

Il y a toujours une gradation de sanction qui pourrait être utilisée. Si on arrive sur place, on peut faire des demandes avec des délais pour corriger certaines situations. On peut écrire des avis de non-conformité. On peut faire des rapports d’infraction que l’on va déposer par la suite au ministère de la Justice. On pourrait aussi faire des saisies , explique-t-il.

Le relationniste ajoute que les personnes qui contreviennent aux articles de la loi sur le bien-être animal sont passibles d’une amende s'élevant entre 2500 $ et 62 000 $.

Augmentation des signalements au MAPAQ

Une hausse des signalements liés au bien-être animal est observée depuis quelques années au MAPAQ .

Selon M. Dallaire Boily, ce phénomène n'est pas nécessairement lié au fait que des situations répréhensibles ont lieu en plus grand nombre, mais plutôt au fait que les citoyens dénoncent davantage.

Ce n’est pas tant qu’on en voit de plus en plus, mais bien que les citoyens sont de plus en plus sensibles à la cause de la santé et du bien-être des animaux , soulève-t-il.