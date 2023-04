Baleine noire de l’Atlantique Nord : trop peu de naissances, selon des scientifiques

Seulement 11 paires mère veau ont été observées dans les eaux américaines durant la saison de vêlage 2022-2023.

Avoir ne serait-ce qu'une naissance est une bonne chose, car il y a 5 ans, il n'y avait eu aucune , explique Amy Warren, chercheure assistante au Centre Anderson Cabot pour la vie marine à l'Aquarium de la Nouvelle-Angleterre.

La saison dernière, 15 baleineaux ont vu le jour par rapport à 18 en 2020-2021. Malgré ces 11 naissances, le déclin de l'espèce se poursuit, ajoute Amy Warren.

Les biologistes de l'organisme américain notent d'ailleurs qu'il est né moitié moins de veaux durant ces 10 dernières années par rapport aux 10 années précédentes.

Entre 2014 et 2023, 108 veaux sont nés alors qu’entre 2004 et 2013, ce sont 216 baleineaux qui ont vu le jour.

Pour retrouver le rythme de naissances des années 2000, il faudrait qu'il y ait au moins 22 naissances par année, indique Amy Warren.

Malheureusement, nous ne verrons pas de grands nombres de naissance de sitôt, étant donné la taille de la population et le fait qu'il n'y a que 70 femelles en âge de se reproduire. Nous pourrions avoir un tel rythme de naissance pendant un certain temps.

Les scientifiques constatent aussi que les femelles se reproduisent de plus en plus tardivement. Jusqu’à récemment, les femelles commençaient à mettre bas à partir de 10 ans.

Or, les équipes de l’Aquarium de la Nouvelle-Angleterre ont observé une cinquantaine de femelles âgées de plus de 10 ans qui n’ont pas encore eu de premier veau.

Nous remarquons des baleines qui se reproduisent à partir de 15 ans, voire 20 ans. Ça peut être à cause du manque de nourriture ou de leur état de santé. Les baleines semblent ne pas se développer aussi rapidement qu'auparavant , résume Amy Warren

Par ailleurs, les biologistes notent aussi que les mères et leurs veaux sont observés plus tôt dans la saison au large de Cape Cod, au Massachusetts, où elles se dirigent après avoir mis bas au large des côtes de la Floride, de la Georgie et des Carolines, une indication de changement de comportement induit par le réchauffement des océans.

Une telle tendance pourrait signifier que les baleines noires arrivent plus tôt dans le golfe du Saint-Laurent, et compliquer ainsi la pêche au crabe des neiges dans cette zone.

La population actuelle de baleines noires de l'Atlantique Nord est estimée à 340 individus et demeure en voie de disparition.

La mortalité des individus est causée notamment par les empêtrements dans des engins de pêche fantômes et par les collisions avec les navires.