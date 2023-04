ArcelorMittal engage des « gardiens du Nitassinan »

D’après l’entreprise, leur rôle consiste notamment à veiller sur le territoire traditionnel innu. Ils effectuent des suivis environnementaux aux installations de la minière en prélevant des échantillons qui permettent de constater l'état des sols et des eaux environnants, par exemple.

Le directeur intérimaire du bureau de la protection du territoire des Innus de Uashat mak Mani-utenam, André Michel, se veut toutefois rassurant à l’effet que les gardiens ne sont pas à la solde de la minière.

« C'est vraiment les yeux d'ITUM par rapport à ce qui se passe. » — Une citation de André Michel, directeur intérimaire du bureau de la protection du territoire des Innus de Uashat mak Mani-utenam

Puis après ça, c'est ITUM qui va voir avec ses moyens, avec sa décision politique où ça va aller. Peut-être jusqu'à des poursuites judiciaires, tout dépendant , précise André Michel.

Les trois gardiens du Nitassinan envoient ensuite leurs prélèvements à un laboratoire montréalais chargé d'analyser leur contenu. Yann Grégoire-Hervieux, âgé de 22 ans, est entré en poste il y a un peu plus d'un mois.

« Notre objectif, c'est de préserver vraiment la faune et la flore pour les générations futures, puis que ça reste toujours aussi bonnes que pour nos enfants. » — Une citation de Yann Grégoire-Hervieux, gardien du Nitassinan pour ArcelorMittal

On fait de l’échantillonnage d’eau surtout, et d’autres analyses au niveau des sols. Et éventuellement on va monter au Mont-Wright et à Fire Lake , ajoute Yann Grégoire-Hervieux.

Yann Grégoire-Hervieux, gardien du Nitassinan pour ArcelorMittal Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Au total, neuf gardiens ont été formés lors d’un programme de formation autochtone par l’entreprise ECO Canada, en partie financé par ArcelorMittal.

L’employeur des trois gardiens choisis par la minière est donc ITUM , qui a conclu une entente de prêt de personnel avec la minière.

Le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam n’écarte pas l'idée de faire affaire avec d’autres compagnies éventuellement. La fin du contrat des trois gardiens du territoire se termine en novembre prochain.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe