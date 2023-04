Que faire dans la région pour célébrer le Jour de la Terre

Chaque 22 avril depuis 1970, le Jour de la Terre est l’occasion de célébrer notre planète et de nous interroger sur l’impact que nous pouvons avoir sur l’environnement. Cette occasion permet ainsi d’aiguiser sa conscience environnementale et d’affirmer son engagement pour la planète en prenant des actions concrètes, comme investir dans un vélo usagé, adopter des gestes écoresponsables, apprendre comment composter ou conserver des semences. Plusieurs initiatives dans la région s’inscrivent dans cette dynamique, à Gatineau et dans l’Outaouais comme à Ottawa et dans l’Est ontarien.

À Gatineau et dans l’Outaouais

Conserver des semences à Hull

Sur la rue Eddy, l’équipe de spécialistes de l’agriculture urbaine Horti-Cité lancera samedi sa bibliothèque de semences. Une formation sera proposée au public, en présence de la conférencière Lyne Bellemare. La tarification étant flexible, on peut y assister gratuitement ou moyennant un billet à 10 ou 20 dollars.

Samedi 22 avril, de 14 h à 16 h

Au 135, rue Eddy

Sur réservation, tarification flexible

Salon du Jour de la Terre à L'Ange-Gardien

La municipalité de L’Ange-Gardien organise son tout premier Salon du Jour de la Terre. La mairie accueillera divers exposants en lien avec le thème de l’environnement. Il sera aussi possible de porter à la mairie des objets ou des matériaux usagés dont on ne sait pas toujours comment s’en défaire de manière responsable. Deux conférences seront par ailleurs offertes pour permettre aux visiteurs d’adopter un mode de vie écoresponsable et d’apprendre comment composter à la maison.

Samedi 22 avril, de 9 h à 16 h

À la mairie de L’Ange-Gardien, 1177 Route 315

Événement gratuit. Sur inscription pour les conférences.

Donner à second souffle à son vélo à Hull

Technicienne dans un atelier de vélo. Photo : getty images/istockphoto

Habitué depuis un an à donner une seconde vie aux vélos, le Rack à bécik organise une grande vente d’articles, d’accessoires et de vélos usagés pour adultes et pour enfants. Une prévente sera offerte dès 10 h du matin aux membres de la coopérative.

Samedi 22 avril, de midi à 17 h

Au rez-de-jardin du 135, rue Eddy

Sur réservation, tarification flexible

Célébrer le retour des oiseaux migrateurs à Ripon

Le Club des ornithologues de l’Outaouais sera à Ripon pour souligner le retour de certaines espèces migratrices. Balade en forêt, observation, conversation sur les enjeux planétaires de la biodiversité font partie du programme annoncé. À noter qu’en cas de météo capricieuse, l’événement sera maintenu, mais à l’intérieur.

Samedi 22 avril, en matinée à partir de 8 h

Au parc des Montagnes Noires de Ripon

Café, thé et tisane offerts.

À Ottawa et dans l’Est ontarien

Mieux connaître notre planète, gratuitement, au Musée de la nature

Le Musée canadien de la nature Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Le Musée de la nature renoue avec la tradition d’accueillir gratuitement les visiteurs le 22 avril afin de célébrer le Jour de la Terre tout en honorant sa mission : Sauver le monde pour les générations futures grâce aux preuves, aux connaissances et à l’inspiration . Expositions, présentation de créatures marines ou encore chasse au trésor attendent les visiteurs.

Samedi 22 avril, jusqu’à 16 h

Au Musée de la nature

Entrée gratuite sur réservation

Nettoyer les berges du parc Stanley

Au parc Stanley, c’est une opération de nettoyage que conduira l’organisme Garde-rivière des Outaouais. S’il est recommandé de se munir d'une tenue appropriée, l’organisme précise qu’il fournira gants, sacs à ordures et désinfectant pour les mains. Après l’effort, le réconfort : les bénévoles se réuniront au New Edinburgh Park Fieldhouse pour un événement communautaire amusant , précisent les organisateurs.

Samedi 22 avril, de 10 h à 12 h 30

Au parc Stanley

Événement ouvert à tous, inscription recommandée

Parader pour célébrer la planète bleue à Perth

C’est le retour de la P’Earth Day Parade. Costumés et coiffés de fleurs et de clins d'œil à la nature, les participants se rassembleront dès 11 h 45 devant le Crystal Palace. À midi, ils prendront part à une marche festive, qui passera notamment par le parc Stewart, à une chasse aux déchets et à des cercles de partage pour définir ce que signifie cette date.

Samedi 22 avril, à partir de midi

À Perth, devant le Crystal Palace

Participer à un ecomarché à Ottawa

Plus de 25 vendeurs et fabricants écoresponsables seront réunis le temps d’une journée, lors de l’Eco Market 2023. Photo : iStock / SewcreamStudio

Plus de 25 vendeurs et fabricants écoresponsables seront réunis le temps d’une journée, lors de l’Eco Market 2023. Des recycleurs seront aussi présents durant l’événement : ce sera l’occasion pour les visiteurs d’apporter boîtes de médicaments en plastique, boîtes d'œuf en carton, bâtons de mascaras, bouchons de bouteilles et autres objets encombrants pour une grande collecte de matériaux. Des jeux et des activités éducatives seront par ailleurs proposés aux familles. Une partie des bénéfices réalisés lors du marché sera reversée à Conservation de la nature Canada.

Samedi 22 avril, de 9 h à 16 h

Au Re4m Design and Fabrication, 136-D Billings Avenue

Événement gratuit, sur inscription