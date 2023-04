Remparts ou Phoenix, les Olympiques seront prêts

Si Halifax (qui mène actuellement 3-1) l’emporte, les Olympiques vont affronter les Remparts de Québec. Dans le cas contraire, ils seront opposés au Phoenix de Sherbrooke.

Peu importe comment les séries se déroulent, il faut passer à travers toutes les équipes. Pour aller jusqu’au bout, il faut battre les meilleurs. Ça n’a pas d’importance [qui on affronte] , explique le défenseur Tristan Luneau. C’est sur que d’avoir un top-4 aussi fort c’est le fun pour nous et les partisans. Ça va être des séries excitantes et intenses.

Le défenseur des Olympiques de Gatineau, Tristan Luneau. (Photo d'archives) Photo : Dominic Charette / LHJMQ

Les joueurs autant que l’entraîneur disent qu’ils n’ont pas de préférence sur l’identité de leurs prochains opposants. De toute façon, choisir pourrait être un jeu dangereux alors que Québec a terminé au premier rang de la LHJMQ et Sherbrooke au troisième.

Il faut que tout le monde fasse son travail. On ne va pas tomber dans le piège, on fait ce qu’on a à faire. Toutes les rondes vont devenir de plus en plus difficiles, peu importe qui sera devant nous. Si on veut remporter les grands honneurs, il va falloir les battre. On ne commencera pas à choisir si c’est Québec où Sherbrooke. C'est 2 styles complètement différents, mais deux très bonnes formations de hockey , affirme l’entraîneur Louis Robitaille.

Il y a plus de monde et les matchs sont télédiffusés, mais c’est le même jeu depuis le début de la saison et depuis qu’on est tout petit. Il faut juste continuer le travail qui nous a donné du succès. Que ce soit 1-0 ou 8-1, j'aborde le match de la même façon. Mes coéquipiers vont faire la même chose , souligne le gardien Francesco Lapenna.

Le gardien Fransceco Lapenna garde toujours les yeux sur la rondelle depuis son arrivée avec les Olympiques. (Photo d'archives) Photo : Dominic Charette / Olympiques de Gatineau

Le pilote des Olympiques semble toutefois s’être déjà fait à l’idée d’affronter Patrick Roy dès la semaine prochaine.

Les partisans seront les grands gagnants avec cette série. Il y aura de bons matchs de hockey avec deux bons clubs bien préparés. Patrick Roy fait un excellent travail. Il ne reçoit pas assez de crédit. L’équipe n’a pas fait beaucoup de changements, mais des transactions importantes , poursuit Robitaille.

L'entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Les Olympiques profiteront d’un autre congé samedi avant de reprendre un entraînement léger dimanche. L’organisation prendra la route jeudi prochain en vue d’un match disputé le vendredi 28 avril face à Québec ou Sherbrooke.

Il faut bien gérer notre repos. Ça nous permet de travailler sur le côté musculaire et des entraînements plus courts et spécifiques , note l’entraîneur.

Le concept d’équipe avant tout

Lapenna et Luneau étaient accompagnés de Riley Kidney au podium pour rencontrer les journalistes. Les trois ont été nommés sur l’équipe d’étoiles de la LHJMQ (Kidney et Luneau sur la première, Lapenna sur la deuxième) et avaient leur trophée bien en vue devant eux.

Ces joueurs, qui ont pris des rôles importants depuis le début des éliminatoires, ont tous parlé du travail d’équipe qui leur permet de récolter des prix individuels.

Le succès individuel c’est une chose, mais le succès en équipe va nous amener beaucoup plus loin dans nos carrières. Je suis bien entouré. Ça aide d’avoir des coéquipiers de qualité , affirme le défenseur vedette.

Riley Kidney lui, est tombé dans la potion magique lorsqu’il a été jumelé à Alexis Gendron et Olivier Nadeau à son arrivée en Outaouais. Il répond à l’affirmative lorsqu’il se fait demander si c’est le meilleur trio sur lequel il a évolué.

Ce sont deux superbes joueurs. Nous aidons le jeu des autres. Nadeau est si fort devant le filet et Gendron peut marquer de n’importe où. Ça aide tellement mon rôle comme fabricant de jeu. C’est plaisant de jouer avec eux , dit fièrement l'espoir du Canadien de Montréal.

Riley Kidney a obtenu 18 points en seulement 9 matchs de séries jusqu'ici. (Photo d'archives) Photo : Dominic Charette / Olympiques de Gatineau

« Dès que je suis arrivé, je savais que ce groupe était tissé serré. Ça a cliqué rapidement sur la glace. On se complète bien sur la patinoire et on a beaucoup de plaisir! » — Une citation de Riley Kidney, attaquant

On a eu beaucoup de nouveaux joueurs aux fêtes. Ça aide quand tu n’es pas seul à être nouveau. Tout le monde a été accueillant et le personnel est très gentil. Ça nous a permis de faire notre travail et de nous amuser , ajoute Lapenna. Tu vois que toute l’équipe est contente des succès des autres. Quand on marque, on bloque des tirs, on gagne, on célèbre ensemble.