Radio-Canada/CBC maintient la suspension de ses comptes Twitter

Malgré la disparition des étiquettes qui indiquaient, selon les définitions de Twitter, que CBC et d’autres médias dans le monde n’étaient pas libres de leurs décisions éditoriales, CBC/Radio-Canada maintient le gel de ses activités sur la plateforme.

La direction de CBC/Radio-Canada estime qu’au regard de l’instabilité de la plateforme et des risques que cela comporte , le diffuseur public doit maintenir la suspension de ses comptes.

L’équipe dirigeante soutient que la disparition des étiquettes est cependant « une victoire des différents diffuseurs publics qui se sont alliés pour communiquer ensemble leur désaccord face à cette politique ».

En parallèle de cette disparition, les crochets bleus et dorés qui attestent de la vérification des personnalités et des institutions ont aussi été retirés. Désormais, pour les avoir, il faut payer.

Radio-Canada exprime du même coup son refus de payer la certification des comptes de marques, d’émissions ou de personnalités et recommande à ses employés d’en faire autant.

Une demande commune de médias publics

Jeudi, le Groupe de travail mondial pour les médias publics a exhorté Twitter à corriger le libellé apposé à quatre de ses membres, dont CBC/Radio-Canada, qui avaient reçu l’étiquette de média financé par le gouvernement sans préavis.

Selon le regroupement, le libellé induisait le public en erreur quant à l’indépendance éditoriale et opérationnelle de ces diffuseurs à l’égard des gouvernements.

Lundi, lorsque CBC/Radio-Canada a pris la décision de suspendre ses activités sur Twitter, l'organisation a spécifié être financée par des fonds publics, au moyen d'un crédit parlementaire voté par tous les députés.

Radio-Canada ajoutait que son indépendance éditoriale est protégée par la Loi sur la radiodiffusion et que son travail est soumis à des Normes et pratiques journalistiques, ainsi qu'à un processus de plainte indépendant par l'intermédiaire des ombudsmans de Radio-Canada et de CBC.

Le chef de l'opposition, Pierre Poilievre, multiplie les attaques contre CBC. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick