Des caméras de surveillance installées sur la rue St. George à Moncton d’ici mai

Les cris d'alarme de la communauté d’affaires devant les problème d'itinérance et de criminalité au centre-ville de Moncton semblent avoir été entendus. La ville a pris un ensemble de mesures pour contrer le problème. L’une d’elle consiste à installer des caméras le long de la rue St. George.

Onze caméras, au total, seront visibles aux différentes intersections d’ici la fin mai.

Ces appareils vont être apposés sur les feux de circulation à chaque coin de rue , précise Charles Léger, conseiller municipal.

Charles Léger, conseiller municipal à Moncton. Il dit se sentir en sécurité dans le centre-ville. Photo : Radio-Canada

« De plus en plus, les gens veulent mieux se sentir en sécurité. Et les caméras font ce qui est nécessaire pour avoir une bonne gestion de nos endroits comme nos centres-villes » — Une citation de Charles Léger, conseiller municipal à Moncton

Aussitôt annoncé, ce plan de sécurité a reçu l'approbation de la communauté d'affaires représentée par l’organisme Moncton Centre Ville.

On s’attend à ce que, s’il y a une augmentation de la criminalité, qu'on voit tout de suite. Qu’il y aura une documentation. Et on peut ensuite venir en aide aux personnes ou commerces victimes de crimes , croit Patrick Richard, directeur général du Moncton Centre-Ville.

Droit à l’information et vie privée

Comment assurer la sécurité des résidents sans toutefois enfreindre la Loi sur le droit à l'information et à la protection de la vie privée? À cette équation, la Ville de Moncton a trouvé comme solution d’adopter une politique sur la vidéosurveillance.

Des caméras de surveillance seront bientôt visibles aux coins de la rue St. George à Moncton. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

La municipalité explique que cette politique régit la collecte, l’utilisation, la divulgation et l’élimination des renseignements enregistrés. Des affiches seront apposées pour informer le public de la présence de caméras. Les enregistrements, eux, seront effacés chaque mois.

C’est très spécifique au niveau de qui pourra voir ce qui est sur les caméras. C’est un processus très détaillé. C’est sûr qu’il faut avoir de bonnes raisons pour pouvoir y avoir accès , rassure Charles Léger.

La question de l’itinérance

Il y a trois semaines, une trentaine d’entrepreneurs de Moncton s’étaient réunis pour demander à la Ville et à la province de déplacer le refuge sur la rue St. George et de ne plus en installer d'autres dans le centre-ville.

Ce cri de cœur n’a, pour l'instant, pas trouvé d’écho favorable. Le Conseil municipal de Moncton a, d’ailleurs, décidé de proroger jusqu’au 30 juin 2023 le bail de cet établissement.

Le centre communautaire Moncton Lions, rue St. George, sert de refuge temporaire pour les sans-abri depuis la mi-décembre 2022. Sa période d'ouverture, comme celle d'un autre refuge temporaire de l'avenue Mark, est prolongée jusqu’à la fin de juin 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Shane Magee

« Il faut se méfier de cette attitude qui veut que les refuges soient nécessaires, mais pas dans ma cour. » — Une citation de Patrick Richard, directeur général de Moncton Centre-Ville

Le conseiller municipal Charles Léger va même plus loin. Il ajoute que ce n’est pas parce qu’il y a des sans-abris ici que le taux de crime augmente .

Ce prolongement de bail a pour but de donner le temps au gouvernement provincial de mettre au point une stratégie plus vigoureuse pour le logement et les refuges et d’affiner le modèle d’une halte-accueil permanente.

Redorer l’image de la rue St. George

La Ville de Moncton s’est, par ailleurs, engagée à verser 180 000 dollars à l’organisme Moncton Centre-Ville pour redonner fière allure à la rue.

Patrick Richard, directeur général du Moncton Centre-Ville Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

C'est un projet pilote pour maintenir la propreté du centre-ville, les déchets, les aiguilles, ramasser les paniers d'épiceries, des choses comme ça. C’est souvent associé aux gens de refuges , déclare Patrick Richard, directeur général du Moncton Centre-Ville.

Six actuels pensionnaires de refuges vont être recrutés et intégrés à l'équipe chargée de mener cette opération de nettoyage qui va durer six mois.

« Nous voulons leur donner une chance de s’insérer dans le tissu socio-économique et disposer de moyens financiers pour se procurer un logement. » — Une citation de Patrick Richard, directeur général, du Moncton Centre-Ville

De son propre aveu, la ville de Moncton dit être consciente des difficultés que vivent les entreprises et les commerces. Elle réaffirme, cependant, son engagement au côté de la province pour offrir un environnement d'affaires sécuritaire.