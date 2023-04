Le bébé gorille du zoo de Calgary a célébré son premier anniversaire

Petits gâteaux, petites décorations et une grande banderole personnalisée : la cage des gorilles avait une allure festive, jeudi. Le personnel du zoo de Calgary n'a pas lésiné sur les moyens pour célébrer le premier anniversaire du bébé gorille femelle Eyare.

Carrie Coleman, responsable des soins aux animaux au zoo, écrit dans un communiqué de presse que le petit gorille est de plus en plus proche de son père et des autres membres de la famille des gorilles.

On la voit souvent participer à des jeux ou chercher de la nourriture avec sa famille tout au long de la journée.

L’énergie et l’intelligence de Eyare captivent l’intérêt des visiteurs, selon le zoo. Elle s’aventure seule pour explorer l'habitat intérieur quand les membres adultes de la troupe se reposent , dit Carrie Coleman.

Durant la fête d’anniversaire, les gorilles ont joué entre autres avec des boîtes vides et du papier de soie. Ils ont par la suite mangé des gâteaux faits de betteraves, de pommes de terre et autres légumes.

Le zoo de Calgary en a profité pour annoncer la venue prochaine d’un autre bébé gorille ce printemps, si la grossesse de la future mère, Yewande, se passe bien.