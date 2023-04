Le gouvernement rejette un projet de loi visant la consultation des Premières Nations

Le Parti saskatchewanais a rejeté jeudi un projet de loi proposé par le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan (NPD) visant à améliorer les relations avec les Premières Nations, notamment en introduisant un processus de consultation plus robuste.

Une déception pour la porte-parole de l'opposition pour les relations avec les Premières Nations et les Métis, Betty Nippi-Albright, qui n'est toutefois pas surprise après ce nouveau développement.

Ce gouvernement a la réputation de ne pas écouter les peuples autochtones de cette province , a-t-elle déclaré. Donc, je ne suis pas du tout surprise.

La membre du NPD qui a introduit le projet de loi 610, Loi sur l'obligation significative de consulter, en novembre dernier, souhaitait, de ce fait, renforcer les consultations entourant la vente des terres de la Couronne et des politiques qui touchent à la protection de l'environnement.

Il a été introduit après que des chefs des Premières Nations lui ont rapporté des manquements aux processus de consultation actuelle lors de la vente de terre de la Couronne.

Un processus de consultation insuffisant

En ce moment, le processus oblige le gouvernement à envoyer des avis aux communautés lorsque des terres de la Couronne adjacentes à des communautés autochtones sont vendues. Les Premières Nations sont consultées au moyen de lettres recommandées ou de réunions avec l'industrie.

Ce qui ne va pas assez loin, selon la porte-parole du NPD .

Betty Nippi-Albright rappelle l’importance du territoire pour les Premières Nations, qui l’utilise pour la pêche et la chasse, mais aussi pour des cérémonies.

Plusieurs dirigeants autochtones, dont le conseiller Devin Bernatchez, se sont joints au NPD de la Saskatchewan le 7 novembre 2022 pour demander que des améliorations soient faites dans les consultations auprès des Premières Nations. Photo : CBC/Adam Hunter

L’adoption du projet de loi sur l’obligation significative de consulter aurait donné aux nations l'opportunité d'être véritablement partenaires dans les décisions qui vont les toucher , soutient-elle.

Les raisons du rejet, selon le ministre des Relations gouvernementales, Don McMorris, sont en lien avec la formulation de certains passages.

Le projet de loi fait référence au consentement libre, préalable et éclairé dans des sections de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ce qui, selon lui, pourrait être interprété comme un droit de veto des peuples autochtones sur les décisions du gouvernement.

Des consultations devraient alors être menées sur une panoplie de décisions et les Premières Nations auraient la possibilité d'être d'accord ou non. Donc, [le gouvernement] serait vraiment menotté et il serait très, très difficile de fonctionner.

Le ministre McMorris soutient que la province a mené de vastes consultations auprès des groupes autochtones et d'entreprises afin d’apporter des changements aux pratiques actuelles, qui n'ont pas été mises à jour depuis 12 ans.

Il poursuit en annonçant que son parti va introduire des changements dans les deux prochaines semaines qui toucheront les enjeux de délais et assureront plus de respect dans la consultation .

Il y a un an, Betty Nippi-Albright avait introduit un projet de loi similaire alors que la vente de terres faisait craindre le non-respect des droits de chasse et de pêche issus des traités. Il avait aussi été rejeté.