Les musulmans du Grand Sudbury célèbrent l’Aïd el-Fitr

Les fidèles de la relativement petite communauté musulmane de Sudbury ont célébré l'Aïd el-Fitr avec joie et enthousiasme vendredi.

L'Aïd el-Fitr est l'une des fêtes les plus importantes pour les musulmans. Elle marque la fin du mois sacré du ramadan, durant lequel les musulmans jeûnent et se consacrent à la prière et à la méditation.

Les célébrations ont commencé tôt vendredi matin, avec des prières à la mosquée locale. L’occasion pour cette communauté d'échanger des vœux de paix et de prospérité.

« L'importance de l'Aïd, c'est de commémorer ce que nous avons traversé durant le ramadan », a déclaré Golo David Daouda, lors de la prière de l'Aïd-el-Fitr à la mosquée du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Fréderic Projean

Après la prière de l'Aïd el-Fitr, direction vers la maison pour ceux qui ne travaillent pas. Les célébrations se passent en famille, entre amis et avec la communauté autour de repas et gâteaux préparés pour l’occasion.

« L'Aïd el-Fitr est un symbole de la miséricorde et de la bonté de Dieu, qui récompense ceux qui ont jeûné et se sont abstenus de pécher pendant le mois de Ramadan. » — Une citation de Golo David Daouda, membre de la communauté musulmane de Sudbury.

Les enfants ont également reçu avec joie des cadeaux et des sucreries apportés à la mosquée.

L’importance de cette célébration

Les dirigeants de la communauté musulmane ont souligné l'importance de célébrer l'Aïd en tant que communauté, même dans un pays non musulman.

L'imam Mohamed Shakir Hussein de la mosquée du New Sudbury entouré des membres de l'Islamic Association of Sudbury, avant le début de la prière à la mosquée du New Sudbury. Photo : Radio-Canada / Sihem Gadi

Le recteur de la mosquée, Tay Butt, a déclaré que Nous pouvons comparer cette célébration à Noël ou Pâques chez les chrétiens.

Dans l'ensemble, la célébration à Sudbury a été un moment de joie et de célébration pour la communauté musulmane, ainsi qu'une occasion de renforcer les liens et de promouvoir la compréhension mutuelle.

Des femmes se rendant à la mosquée avec des gâteaux pour célébrer la fin du mois de ramadan à la mosquée du New Sudbury. Photo : Radio-Canada / Sihem Gadi

C'est une fête qui célèbre la diversité culturelle et religieuse, selon les témoignages recueillis sur place, et qui rassemble des personnes de toutes les origines autour de valeurs universelles.