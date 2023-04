Hausse des cas de syphilis dans le Grand Sudbury

Santé publique Sudbury et districts constate une hausse importante de cas de syphilis sur son territoire depuis quelque temps.

Les autorités sanitaires ont identifié 23 cas jusqu’ici cette année, contre 31 pour la totalité de 2022.

Si vous êtes une personne active sexuellement, adoptez des pratiques sexuelles sans risque et parlez à votre partenaire de ses antécédents et de son état du point de vue des infections transmissibles sexuellement (ITS) , peut-on lire dans un communiqué publié vendredi.

Cette ITS se transmet par contact direct avec une plaie de syphilis.

Elle peut d’abord se présenter sous forme de lésion au site d’exposition jusqu’à trois semaines après le premier contact. Certains symptômes peuvent persister après cette période, tout comme l’infection, comme des éruptions cutanées sur les paumes et les pieds ou une fièvre.

Santé publique Sudbury et districts recommande d’adopter des pratiques sexuelles sans risque, de consulter votre fournisseur de soins de santé et de subir un test de dépistage, soit sanguin ou à l’écouvillon, afin de se protéger.

Les cas de syphilis ont bondi dans plusieurs régions du Nord dans la dernière année.

En février 2022, le Bureau de santé du Nord-Ouest a signalé une hausse importante de 107 pour cent du nombre de cas rapportés en 2021 par rapport à l’année précédente.