2022 a été l’une des années les plus chaudes enregistrées dans les Maritimes

Le rapport de l'OMM dit aussi que les années de 2015 à 2022 sont les huit années les plus chaudes signalées dans les données remontant à 1850. Il attribue les niveaux excessifs de gaz à effet de serre piégeant la chaleur aux changements d'échelle planétaire sur terre, dans les océans et dans l'atmosphère .

Bon nombre des années les plus chaudes jamais enregistrées se sont produites depuis 1999. Photo : getty images/istockphoto / Zbynek Pospisil

Dans les Maritimes, la tendance est similaire. L'année dernière a été l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées et la troisième année consécutive où les températures dans la région se sont classées parmi les 5 ou les 10 années les plus chaudes.

La liste des 10 années les plus chaudes dans les Maritimes est maintenant presque exclusivement remplie d'années depuis 1999, un autre signe de notre changement climatique à l'échelle mondiale et régionale.

Ce sont les saisons d'été et d'automne de 2022 qui se sont particulièrement démarquées dans les Maritimes, en particulier les mois d'août, d'octobre, de novembre et de décembre, qui se sont tous terminés parmi les plus chauds jamais enregistrées.

L'océan Atlantique et la plage du parc provincial Heather Beach, à Port Howe en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Vanessa Blanch

L'été et l'automne plus chauds ont également contribué à faire grimper les températures océaniques régionales parmi les plus chaudes jamais enregistrées, à la fois à la surface et dans les profondeurs.

À l'échelle mondiale, l'OMM a signalé que la chaleur des océans avait atteint un nouveau record observé en 2022 et que, malgré la persistance des conditions de La Niña, 58 % de la surface des océans avaient connu au moins une vague de chaleur marine en 2022.