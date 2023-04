Un homme de la C.-B. condamné à une amende de 5000 $ pour avoir nourri des ours noirs

Vitali Shevchenko a été condamné, mercredi, en vertu de la Wildlife Act, après avoir plaidé coupable à un chef d'accusation pour avoir nourri des animaux sauvages dangereux.

Le service affirme avoir commencé son enquête après que des vidéos eurent fait surface sur les médias sociaux en 2018. Les vidéos montrent un adulte et deux enfants qui nourrissent un ours noir et un ourson à partir de la fenêtre et la porte d'une maison de West Vancouver.

La plus grande partie de l'amende sera versée à la Fondation pour la conservation de l'habitat (Habitat Conservation Trust Foundation) pour soutenir des projets sur la faune et des programmes d'éducation à l'environnement, selon le Service des agents de protection de la faune.