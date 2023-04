Drainville défend le CSSMI, le syndicat des éducatrices se dit stupéfait

La semaine dernière, questionné par la députée libérale Marwah Rizqy, Bernard Drainville défendait la décision du centre scolaire : On se retrouve avec une pénurie d'éducatrices. [...] Et donc, les centres de services scolaires mettent en place des mesures qui sont le reflet de cette situation exceptionnelle dans laquelle nous vivons .

Or, la réforme du CSSMI , qui prévoit une diminution du ratio enfants-employé pour rendre l'emploi plus attractif, créer parallèlement des besoins d'embauches supplémentaires, ce qui contribue à faire tripler la facture des parents pour le dîner.

Le CSSMI vise à recruter 300 nouvelles éducatrices en service de garde d'ici septembre.

Un objectif irréaliste, selon le syndicat.

Le CSSMI crée lui-même un manque de personnel avec cette réorganisation insensée , dénonce la présidente du Secteur scolaire à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), Annie Charland.

La présidente de la FEESP -CSN invite le ministre de l'Éducation et la direction du CSSMI à venir parler aux éducatrices qui sont présentement sur le terrain .

Faire n’importe quoi, n’importe comment, pour essayer de recruter du personnel, ça ne fonctionnera pas , explique-t-elle.

« Ces décisions et les impacts importants qu’elle aura sur les familles nous préoccupent énormément. » — Une citation de Annie Charland, présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Afin d'uniformiser les services, tous les élèves dîneurs seront supervisés dès la rentrée par des éducatrices en service de garde plutôt que des surveillantes. Le nombre d'élèves par employé est également revu à la baisse, passant d'un adulte pour 45 enfants à un adulte pour 20 enfants.

Puisque ce changement nécessite l'embauche de 300 éducatrices supplémentaires, les parents sont prévenus ces jours-ci que les enfants pourraient être renvoyés chez eux le midi si tous les postes ne sont pas pourvus.

La FEESP -CSN affirme que la réforme ne découle pas de demandes syndicales, bien au contraire.

Le syndicat local a exprimé des craintes et le CSSMI ne l'a pas écouté , affirme Annie Charland.

Une passerelle pour devenir éducatrice

La FEESP -CSN estime que non seulement il sera impossible d'embaucher 300 nouvelles éducatrices d'ici septembre, mais que la réforme pourrait entraîner des départs parmi les éducatrices d'expérience.

Afin de garnir ses rangs, le CSSMI offre aux surveillantes de suivre une formation interne écourtée, qui permettra d'accéder au titre d'éducatrice, mais seulement dans les écoles du CSSMI .

Or, fait valoir le syndicat, de nombreuses surveillantes ne souhaitent pas devenir éducatrices à temps plein, comme les chauffeuses d'autobus qui conjuguent les deux emplois.

Qui plus est, selon le syndicat, la formation courte de 90 heures offerte par le CSSMI dévalorise la formation actuelle des éducatrices qui détiennent une attestation d'études professionnelles (AEP) de 390 heures.

Les filles sont découragées parce que, pour elles, la formation est importante , explique la présidente syndicale.

On n'est plus à l'époque où on les appelait des gardiennes. Être éducatrice en services de garde, ça ne veut pas juste dire surveiller des enfants. C'est planifier des activités qui permettent aux élèves de travailler des problématiques comme la motricité ou le langage, par exemple , poursuit-elle.

Nous trouvons étonnant qu'un ministre de l'Éducation cautionne qu'un établissement scolaire ne respecte pas les exigences de scolarité minimales , ajoute la présidente.

La fédération syndicale croit que si de nombreuses surveillantes accèdent au poste d'éducatrice sans formation complète et avec peu ou pas d'expérience, les éducatrices expérimentées risquent une surcharge de travail.

« Au syndicat, nous sommes inquiets. Inquiets pour la qualité des services donnés et inquiets pour l’avenir de la profession d’éducatrice en services de garde » — Une citation de Annie Charland, présidente de la FEESP-CSN

En outre, la présidente de la FEESP -CSN souligne que de nombreuses employées sont également des mères et qu'elles devront absorber la facture salée de la surveillance du midi qui va jusqu'à quintupler pour les familles nombreuses.

Le CSSMI réitère pour sa part que la réduction du nombre d’élèves par employé sera encourageante et motivante pour l’embauche de personnel.