Une éclosion de COVID-19 force l’annulation de quatre représentations de Rome

Mauvaise nouvelle pour les adeptes de théâtre. Quatre représentations de la pièce Rome, épopée de six heures rassemblant cinq tragédies de Shakespeare, ont été annulées à l’Usine C à Montréal en raison d’une éclosion de COVID-19 au sein de la distribution.

Le marathon théâtral mis en scène par Brigitte Haentjens, qui voit défiler plus de 25 comédiens et comédiennes sur scène, n’a pas été présenté jeudi soir, et les représentations de vendredi, samedi et dimanche sont annulées.

Pour le moment, une seule date demeure à l’horaire à l’Usine C, soit la supplémentaire du 29 avril annoncée mercredi. Une nouvelle représentation devrait bientôt être ajoutée la veille. Ses places seront accordées aux personnes affectées par les annulations en priorité.

Rome sera aussi présenté les 5 et 6 mai au Théâtre français du Centre national des arts, à Ottawa.