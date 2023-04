424 M$ pour l’entretien des routes du Bas-Saint-Laurent

La somme permettra de réaliser 76 projets jusqu’en 2025. Près du quart de ce montant servira à améliorer l’état des chaussées.

Une réfection est d’ailleurs prévue dans plusieurs secteurs, notamment, sur l’autoroute 20 entre Sainte-Luce et Sainte-Flavie, ainsi que dans les secteurs de Rivière-du-Loup et Cacouna. Des travaux de même nature seront réalisés sur la route 232 à Esprit-Saint et sur la route 132 a Métis-sur-Mer. La visibilité sera aussi améliorée dans ce secteur.

Consultez la liste des projets identifiés  (Nouvelle fenêtre) par le ministère des Transports

La ministre responsable de la région et députée de Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina, affirme vouloir suivre de près l'avancement de ces travaux au cours des deux prochaines années. Leur réalisation contribuera à la vitalité économique de plusieurs communautés en sécurisant le réseau routier et en stimulant l’économie régionale , affirme-t-elle.

Le ministère des Transports accorde moins d’argent que l’an dernier au Bas-Saint-Laurent. En 2022, la région avait reçu 440 234 000 $ pour réaliser 86 projets d’ici 2024.

