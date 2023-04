Le jour J pour décider du sort de la pilule abortive aux États-Unis

C’est aujourd’hui, avant minuit, que la Cour suprême américaine doit trancher sur l’usage de la mifépristone, utilisée comme pilule abortive. Il s’agit de la plus grande décision sur l’avortement que le plus haut tribunal du pays a à prendre depuis l’arrêt Roe c. Wade, en 1973, qui protège l’accès à l’avortement pour les femmes.

La Cour, à majorité conservatrice, devrait décider d’ici ce soir si elle accepte ou non la demande de l’administration Biden de maintenir l’approbation par la Food and Drug Administration (FDA) de la mifépristone, utilisée par plus de cinq millions d’Américaines depuis son autorisation, il y a 23 ans.

La décision du tribunal avait été suspendue jusqu’à ce soir, minuit, par le juge Samuel Alito, pour laisser davantage de temps à la cour pour réfléchir à une décision d’un juge du Texas, Matthew Kacsmaryk. Ce juge, ultraconservateur et nommé par Donald Trump, a retiré l’approbation de ce médicament.

Le juge texan a invalidé l'approbation par l'Agence des aliments et des médicaments pour la pilule abortive mifépristone. Photo : La Presse canadienne

Joe Biden avait jugé que cette décision dépassait les bornes .

Le jugement d’une cour d’appel à La Nouvelle-Orléans, saisie par le gouvernement dans la foulée, limitait les facilités d’accès au cachet, notamment l’envoi par la poste, et fixait son utilisation à sept semaines de grossesse, au lieu de dix.

Le gouvernement a donc saisi en catastrophe la Cour suprême. La suspension de la décision a eu pour effet de prolonger l’accès complet au médicament.

La mifépristone est utilisée pour plus de la moitié des interruptions volontaires de grossesses aux États-Unis. Photo : Getty Images / Anna Moneymaker

Le dénouement de ce dossier est extrêmement incertain.

Certaines des options disponibles pour la Cour Suprême pourraient brouiller le régime de régulation d’un médicament dont la FDA a dit qu’il était sûr et efficace , soutient l’avocate Elizabeth Prelogar, au nom du ministère de la Justice.

Ce qui est en jeu

La décision pourrait avoir des conséquences majeures, qui dépassent la question du moment où la mifépristone peut être ingérée. C’est l’accès à la mifépristone à l'échelle du pays qui est en jeu.

La pilule abortive n’est déjà plus disponible officiellement dans une quinzaine d’États américains ayant récemment interdit l’avortement, même si des voies détournées existent.

Les effets des limites ou des interdictions d’accès concerneraient donc avant tout les États où l’avortement reste légal.

Si la Cour suprême décide de suspendre l’approbation du médicament, cela signifierait qu’un juge peut rendre un arrêt qui influence les choix médicaux et restreint les libertés de millions d’Américaines, non seulement dans les États où l’avortement est interdit, mais aussi dans les régions plus libérales, où il est légal , explique le réseau américain CNN.

Il y a moins d’un an, la Cour suprême, à majorité conservatrice, a annulé la protection constitutionnelle de l’avortement.

Mardi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est dite inquiète devant les arrêts de justice qui limitent le droit des femmes à accéder à un avortement sécuritaire.