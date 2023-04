Inondations : les eaux vont baisser à Fredericton et monter dans le sud de la province

Les eaux, vendredi, demeurent au-dessus du point d’inondation à Fredericton, Gagetown, Jemseg et Maugerville.

Elles vont monter en fin de semaine dans les régions plus au sud, notamment à Grand Lake, Sheffield-Lakeville Corner, Oak Point, Hampton, Quispamsis et Saint-Jean, mais l’ OMU ne croit pas qu’elles atteindront le point d’inondation dans ces communautés dans les prochains jours.

Situation stabilisée dans le centre

Les eaux ont vraisemblablement atteint leur sommet pour cette fois-ci dans le centre du Nouveau-Brunswick. On peut être soulagés de voir que la situation s'est stabilisée. Et on peut s'attendre, selon les prévisions, à ce que ça se mette graduellement a diminuer à partir de demain samedi et surtout dimanche , explique, prudent, Robert Duguay, porte-parole de l' OMU .

Robert Duguay croit que la situation s'est stabilisée dans la région de Fredericton. Photo : Radio-Canada

Heureusement la météo est clémente, on ne prévoit pas de pluie dans les jours à venir ou même la semaine, ce qui va aider , poursuit le porte-parole.

Selon lui , l'impact de ses inondations s'est limité aux routes. Aucun impact sur des maisons et édifices ne nous ont été rapportés. On l'a échappé belle si je puis dire , croit Robert Duguay.

Saint-Jean aux aguets

À Saint-Jean, les eaux devraient atteindre leur sommet en fin de semaine et commencer à baisser lundi, selon le chef des pompiers, Kevin Clifford.

Les autorités surveillent la situation de près et aucune rue n’est fermée pour le moment, explique M. Clifford. Il rappelle que les rues Westfield, Kennebecasis, Ragged Point et leurs embranchements secondaires peuvent être inondés si les eaux montent à plus de 4,2 mètres. À la marée haute jeudi après-midi elles n’étaient qu’à 7 cm de ce point d’inondation.

Le chef pompier ajoute que dans le passé, les infrastructures municipales et les habitations n’ont été endommagées par des inondations que lorsque le niveau des eaux a atteint 5,2 mètres. Si les eaux s’approchent de ce point, la Municipalité offrira des sacs de sable aux résidents des terres basses, ajoute M. Clifford.

Des routes fermées au Nouveau-Brunswick

La route 105 qui suit la rive nord-est du fleuve est fermée dans les deux sens à quelques endroits dans la région de Maugerville à cause des inondations.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les eaux coulent sur cette route à Maugerville vendredi. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Le chemin Jemseg Ferry est aussi inondé dans les environs de la route 715.

Dans la région de Bouctouche, le chemin Mill Creek demeure fermé dans les deux sens, du chemin McNairn jusqu’à 2,5 km du chemin de Girouardville.

Le chemin Desherbiers près de Bouctouche est aussi en partie inondé.

Avec des renseignements de Hadeel Ibrahim