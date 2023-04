Le crabe, un rôle méconnu au théâtre

Lorsqu’il est temps de fignoler les derniers détails de la mise en scène d’une pièce de théâtre, des figurants doivent se déplacer sur la scène pour répondre aux besoins de l’éclairagiste et du metteur en scène. Cette personne est communément appelée dans le jargon théâtral « un crabe ».

Un pas à droite, un pas à gauche, en imaginant ces nombreux déplacements latéraux, on comprend rapidement d’où vient le surnom du crabe. Mais quel est son rôle exactement ? Et qui peut être le crabe ?

Les journées sont longues, mais productives lorsqu'il est temps de peaufiner la mise en scène d'une pièce de théâtre. Photo : Radio-Canada / Image : Vincent Archambault Cantin

Marie-Josée Bastien est la metteuse en scène de la pièce 34B qu’elle présentera au Théâtre de la Bordée du 25 avril au 20 mai. Sa grande expérience dans le milieu lui a donné plusieurs occasions de collaborer avec des crabes. Pour elle, ils sont essentiels à son travail.

Avec cette personne-là, on est capable de voir si on éclaire bien, si les couleurs sont bonnes et aussi l’éclairage sur les costumes.

Marie-Josée Bastien signe la mise en scène de 34B, une pièce qui relate l'histoire de 6 générations de femmes ayant travaillé pour la Dominion Corset. Photo : Radio-Canada / Image : Vincent Archambault Cantin

Monter une pièce de théâtre n’est pas de tout repos. Lors des répétitions, un crabe doit répondre au doigt et à l'œil aux directives de l'équipe de mise en scène. Karl-Patrice Dupuis est comédien et aime parfois faire le crabe pour différentes productions.

C'est quand même assez simple. Je dirais que ça demande beaucoup de patience parce que des fois on peut être très longtemps dans la même position.

Outre les déplacements, c'est surtout la position du figurant qui est importante. Un crabe peut porter plusieurs chapeaux de comédiens mais il peut aussi être accompagné.

Un crabe doit s'armer de patience et peut parfois rester longtemps à la même place. Photo : Radio-Canada / Image : Vincent Archambault Cantin

Les théâtres recherchent régulièrement des figurants

Les crabes sont nécessaires lorsque les comédiens ne sont pas disponibles pour faire les tests d’éclairage, ce qui arrive souvent dans le milieu. Les théâtres font souvent des appels au public par le biais de leur infolettre ou sur les médias sociaux. Quiconque est intéressé peut devenir un crabe durant une journée.

« Je trouve ça très le fun qu'ils demandent à des gens, n'importe qui […] puis en plus t'as une paire de billets, c'est un service, un échange. » — Une citation de Marie-Josée Bastien, metteuse en scène

L'importance de l'éclairage

L’éclairage est généralement le dernier élément à être testé sur scène. C’est grâce à la lumière qu’il est possible de créer de la dimension et différentes ambiances sur les planches. La metteuse en scène touche à toutes les composantes qui structurent sa pièce de théâtre.

Depuis la pandémie, les théâtres ont plus de difficultés à trouver des crabes. Photo : Radio-Canada / Image : Vincent Archambault Cantin

L'éclairage magnifie tout. C'est comme si tout prenait son espace.

Marie-Josée Bastien et son équipe ont encore du pain sur la planche. Les journées commencent parfois à 7 h du matin et se poursuivent jusqu'à 1 h dans la nuit.