Le chef de Kashechewan veut régler le dossier du déplacement une fois pour toutes

Des discussions sont en cours avec le gouvernement fédéral depuis près de deux décennies au sujet d’un déplacement. En 2019 un accord avait même été signé dans le but de déplacer la communauté de 2 000 personnes vers un terrain privé plus élevé d’ici 2029.

En 2019, le ministre des Services aux Autochtones, le chef de la Première Nation de Kashechewan et le ministre des Affaires autochtones de l'Ontario ont signé un accord-cadre confirmant l'engagement au regard du déplacement de Kashechewan. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

Toutefois, M. Wesley note que les négociations ont pris une tournure tout autre il y a quelques années lorsque le gouvernement a déclaré que la Première Nation de Fort Albany devait aussi approuver le déplacement.

« Honnêtement, je ne sais pas comment ils en sont arrivés à ça [l’approbation de Fort Albany]. J'ai l'impression qu'on joue avec nos vies. » — Une citation de Gaius Wesley, chef de Kashechewan

Les anciens dirigeants de Kashechewan et lui ont déjà tenté de convaincre Fort Albany du bien-fondé d'un déplacement alors que leur communauté est également menacée par les inondations, note M. Wesley.

« Notre peuple continue de vivre dans la peur. Nos enfants continuent de vivre dans la peur chaque printemps. J'ai l'impression que les gens passent à côté de la vue d'ensemble. » — Une citation de Gaius Wesley, chef de Kashechewan

Il affirme que les dirigeants de Fort Albany ont à nouveau refusé de travailler avec lui, d'où sa récente publication sur Facebook : il veut que les habitants de Fort Albany incitent leurs dirigeants à travailler avec nous et à reconstruire un lien entre nous sur ce dossier .

Dialogue de sourds

Les deux communautés sont en cours d'évacuations préventives cette semaine, alors que les aînés autochtones prédisent d’importantes inondations printanières.

Les habitants de Kashechewan sont évacués par voie aérienne chaque printemps; une véritable saison des évacuations qui a lieu depuis des décennies. Fort Albany doit également évacuer certains de ses citoyens vers Mississauga dès vendredi.

Fort Albany a déjà été inondée, mais n'est pas aussi à risque que sa communauté voisine de Kashechewan. Photo : CBC Erik White

La chef de Fort Albany, Elizabeth Kataquapit, a répondu aux questions sur l'évacuation lors d’une assemblée publique en ligne plus tôt cette semaine, sans toutefois aborder la question du déplacement.

Cependant, elle n'a donné aucune disponibilité pour discuter avec CBC au cours des derniers mois.

En février, la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a déclaré à CBC que les projets de déménagement de Kashechewan étaient au point mort parce que la Première Nation n'avait toujours pas déterminé de lieu d'emménagement.

« Lorsque les citoyens de Kashechewan auront déterminé où ils souhaitent être déplacés, le gouvernement s'engage à en assumer pleinement les coûts. » — Une citation de Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

Cette conversation est difficile pour la communauté. Je sais qu'il y a un certain nombre de dynamiques politiques en jeu. Je connais le travail qu'ils font. Et nous sommes prêts à les aider lorsqu'ils auront décidé ce qu'ils feront , explique Mme Hajdu.

Une affirmation que dément M. Wesley; la communauté s’est entendue il y a quelques années pour être transférée sur le Site 5, situé à 30 km au nord de leur emplacement actuel le long de la rivière Albany.

Vue à vol d'oiseau du Site 5 où la Première Nation de Kashechewan désire être déplacée. (Photo d'archives) Photo : Avec la permission de la Première Nation de Kashechewan

Interrogé sur cette question, le bureau de Services aux Autochtones Canada a répondu ceci dans un communiqué attribué à Mme Hajdu : Nous participons toujours aux efforts de déplacement de Kashechewan alors que ses membres sont régulièrement aux prises avec des inondations et des évacuations annuelles qui perturbent leur vie.

Les responsables de Services aux Autochtones Canada continuent de travailler directement avec les chefs et les conseils de Kashechewan et de Fort Albany pour faire avancer ces plans et établir un accord sur la voie à suivre , peut-on y lire.

Aucune explication sur l’exigence du déplacement de Kashechewan, auquel Fort Albany doit consentir, ne figure dans la déclaration écrite.

Une explication historique

Les communautés de Kashechewan et de Fort Albany formaient autrefois une seule communauté, située sur une île au milieu de la rivière Albany. C'est au milieu du 20e siècle qu'elles ont été séparées en deux Premières Nations distinctes et installées sur les rives opposées.

Cependant, aux yeux du gouvernement fédéral, elles continuent légalement de partager une même réserve, Fort Albany 67.

Chaque année, Kashechewan est à risque d'être inondée à cause du risque de crue de la rivière Albany. La Première Nation a été évacuée chaque année durant la dernière décennie en guise de prévention. (Photo d'archives) Photo : Avec la permission de Leo Friday

Un problème souligné par le ministre des Relations entre les Autochtones et la Couronne, Marc Miller, lors de sa tournée dans le Nord de l'Ontario en janvier. Cette relation juridique a été imposée à Kashechewan et à Fort Albany par le Canada, concède-t-il.

« Nous devons nous assurer que nous ne compromettons pas une communauté comme Kashechewan simplement parce qu'il y a une formalité juridique. » — Une citation de Marc Miller, ministre des Relations entre les Autochtones et la Couronne

Le ministère des Services aux Autochtones demeure le principal ministère chargé du dossier du déplacement de Kashechewan, précise M. Miller.

La reconstruction envisagée

Si ce dossier continue de traîner, M. Wesley souhaite mettre fin à l’idée de déplacement et procéder à la reconstruction de Kashechewan à son emplacement actuel.

« La colère monte au sein de notre communauté. Il y a un certain nombre de personnes dans la communauté qui commencent à se mettre en colère. » — Une citation de Gaius Wesley, chef de Kashechewan

Nous ne voulons plus perdre de temps à tenter de convaincre les dirigeants de Fort Albany de travailler avec nous , s’exclame-t-il en fixant le mois de juillet comme date limite pour trouver une entente. Après cela, il faudra passer du déplacement à la reconstruction, selon lui.

Kashechewan risque d'opter pour la reconstruction de sa communauté, y compris de ses digues, au lieu de son déplacement si aucune solution n'est trouvée d'ici le mois de juillet. (Photo d'archives) Photo : CBC Erik White

Une reconstruction qui nécessiterait d’importantes améliorations aux systèmes de digues qui entourent la communauté et qui coûteraient fort probablement autant qu’un déplacement, aujourd’hui chiffré à 1 milliard de dollars, explique M. Wesley.

Nous ne devrions plus attendre. Si le gouvernement reconnaît que les gens sont en danger, il ne devrait y avoir aucune question juridique , conclut-il.

Avec les informations d’Erik White, de CBC