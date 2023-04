Des élèves sensibilisés aux réalités des pensionnats pour Autochtones

Ces ateliers sont animés par l’autrice et conteuse Colette Fortin, qui est également coordonnatrice des arts dans la communauté anishnabe de Lac-Simon. Un album illustré, soit Les mots volés destiné aux élèves du préscolaire et du 1er cycle ou Je ne suis pas un numéro pour ceux des 2e et 3e cycles, sert d’entrée en matière.

Une journée, je lis l’histoire avec les élèves. Je vais aussi montrer des photos du pensionnat, parce qu’on a des photos d’archives. Puis, on revient le mercredi avec les survivants, Pierre Papatie et Jeannette Brazeau, pour faire le partage. Quand les enfants les voient parler, nommer leurs numéros, on dirait que c’est là qu’ils comprennent que c’est vraiment arrivé. Joan Wabanonik s’est greffée à nous cette année, parce que c’est plus facile de terminer sur la culture que de rester avec l’idée du pensionnat , mentionne Colette Fortin.

Colette Fortin prépare les assiettes de banique, coulis de bleuets au sirop d'érable et crème fouettée qu'ont pu déguster les enfants à la fin de l'atelier. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pierre Papatie et Jeannette Brazeau, un couple de Lac-Simon, racontent aux enfants comment ils ont vécu la séparation avec leurs parents et les impacts que cet épisode a eu sur leur vie. Comment ils ont dû renouer avec cette culture anishnabe qu’ils avaient dû renier. Se réconcilier aussi avec leurs parents, à qui ils en ont longtemps voulu. Et surmonter la honte. Mais ils abordent aussi les côtés positifs, comme les amis qu’ils se sont faits et la participation à des activités comme le hockey et le ballon-balai.

On ne veut pas parler aux jeunes de ce qu’on a vraiment subi. On ne veut pas les traumatiser non plus, parce que quand tu es traumatisé, on dirait que tu es down tout de suite. Tu n’as plus de force. Je ne veux pas que ça arrive quand je viens ici. J’essaie de parler du positif. On cherche beaucoup de positif , affirme Pierre Papatie, qui a résidé au pensionnat de Saint-Marc-de-Figuery pendant quatre ans, dans les années 1950.

« C’est très important que les non-autochtones sachent comment ça s’est passé au pensionnat. Parce que c’est notre vécu à nous, ce n’est pas une histoire, j’ai vraiment vécu ça. » — Une citation de Pierre Papatie, survivant des pensionnats autochtones

Pierre Papatie a livré un témoignage émouvant sur son rapport avec son père à la suite de son passage de quatre ans au pensionnat. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

La mère et trois des sœurs de Joan Wabanonik ont fréquenté le pensionnat de Saint-Marc-de-Figuery. Elle partage surtout sa fierté d’être Anishnabe et le travail qu’elle fait avec des élèves de Lac-Simon pour leur transmettre la culture et les traditions. À la fin de l’atelier, les élèves peuvent d’ailleurs voir le fruit de leur travail et déguster de la bannik servie avec un coulis de bleuet au sirop d’érable préparé selon la tradition anishnabe.

Favoriser l’ouverture

Colette Fortin a monté cet atelier avec Jeannette Brazeau et Pierre Papatie pour faire connaître cette histoire et rapprocher les peuples. L’atelier a été présenté dans quelques écoles avant la pandémie, mais ils viennent de reprendre dans les écoles du Centre de services scolaire Harricana (CSSH). Mme Fortin souhaite le transporter dans toutes les écoles de la région.

Avec ce qui est arrivé à Joyce Echaquan, quand on entend ces affaires-là, on se dit que ça n’a pas de bon sens que dans les années 2020, des choses comme ça arrivent encore. Je me dis que plus les enfants connaissent l’histoire, plus l’ouverture va se faire après pour tous les habitants du Québec , soutient-elle.

Lucie Desruisseaux, Colette Fortin et Manon Duhaime sont derrière la présentation de ces ateliers dans les écoles du Centre de services scolaire Harricana. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

C’est aussi pour ces raisons qu’à l’Harricana, on a sauté sur cette occasion offerte par le Conseil en éducation des Premières Nations. Une soixantaine de classes, dans 13 écoles différentes, reçoivent l’atelier ce printemps.

Le but, c’est de permettre aux élèves de côtoyer la différence pour comprendre, pour accepter. Je me dis qu’en plus, avec les anishnabe, on a Pikogan qui est tout près. Les élèves ont donc à côtoyer cette culture. Je pense qu’on a tous à gagner à la connaître, pour la comprendre et pour l’intégrer , estime Manon Duhaime, responsable du dossier des arts au Centre de services scolaire Harricana.

J’ajouterais que c’est un projet qui contribue au développement de la conscience sociale des jeunes et qui peut les amener progressivement à travailler à bâtir un monde plus juste, plus inclusif. On part aussi de la littérature jeunesse et on fait des liens avec le programme en univers social. C’est vraiment un cadeau que ce projet-là, on les remercie de nous l’avoir proposé , renchérit Lucie Desruisseaux, conseillère au service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire au CSSH.

Jeannette Brazeau a raconté aux enfants ses souvenirs, bons et mauvais, de son passage de huit ans au pensionnat de Saint-Marc-de-Figuery. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Des élèves attentifs

Tout au long de l’atelier, mercredi dernier à l’école Sainte-Thérèse d’Amos, les élèves de la classe de 5e année ont été très attentifs et respectueux. On aurait pu entendre une mouche voler pendant chacun des témoignages.

J’ai trouvé ça cool. J’ai trouvé ça touchant aussi, quand ils parlaient de leurs parents, de ce qui est arrivé au pensionnat , signale l'un de ces élèves, Hayden Côté.

Hayden Côté et Samuel Gratton ont été touchés par les témoignages des survivants du pensionnat. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Son collègue de classe Samuel Gratton a aussi été impressionné par leur vécu, qui se collait beaucoup à celui raconté dans l’album illustré Je ne suis pas un numéro. Il a aussi mieux compris la réalité des pensionnats, à la lumière des révélations des dépouilles découvertes sur les terrains de certains pensionnats, ailleurs au pays.

Je pensais que tous ceux qui étaient allés au pensionnats étaient morts, parce que dans les nouvelles, ils disaient qu’ils avaient retrouvé des cadavres enterrés sous la neige, proches des pensionnats , exprime-t-il avec soulagement.