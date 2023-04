Les normes peu contraignantes allongent les délais de livraison des véhicules électriques

Cette question, de plus en plus de consommateurs se la posent, selon un sondage commandé par le magazine Auto Hebdo qui révèle que l’engouement pour les voitures électriques, quoique toujours élevé, commence à s’essouffler. Selon cette enquête, 56 % des consommateurs canadiens sondés cette année – qui ne possèdent pas de véhicules électriques – se sont dits ouverts à l'achat d'un véhicule électrique alors qu’ils étaient 68 % en 2022.

En dépit du fort intérêt pour les voitures électriques, seuls 170 592 véhicules zéro émission circulaient sur les routes du Québec en 2022, soit 2,44 % du parc automobile de la province qui, rappelons-le, doit interdire en 2035 la vente des voitures neuves à essence sur son territoire.

Daniel Breton dirige Mobilité électrique Canada, un organisme voué à la promotion des véhicules électriques comme solution aux enjeux énergétiques et environnementaux du Canada. Photo : Radio-Canada

« Ça va bien, mais ça pourrait aller mieux s’il y avait des véhicules électriques disponibles chez les concessionnaires. » — Une citation de Daniel Breton, PDG de Mobilité électrique Canada et ancien ministre de l’Environnement du Québec

Interrogé au micro de l’émission Tout un matin sur l’état du marché des véhicules électriques, le PDG de Mobilité électrique Canada et ancien ministre de l’Environnement du Québec, Daniel Breton, va droit au but. Les concessionnaires du Québec ne reçoivent tout simplement pas assez de véhicules électriques pour répondre à la demande.

Au Canada et aux États-Unis, les acheteurs doivent prévoir des délais d’attente allant de six mois à parfois plus de deux ans avant de prendre livraison d’un véhicule électrique neuf.

Actuellement, la demande augmente de façon exponentielle partout dans le monde, souligne M. Breton. […] Au premier semestre de 2019, les ventes [de véhicules électriques] en France, en Grande-Bretagne ou en Allemagne, étaient de moins de 5 %. En décembre 2022, les ventes en France étaient à 24 %, en Grande-Bretagne à 40 %, en Allemagne à 55 % et je ne parle pas de la Norvège qui sont à 90 %.

Mais comment ces pays peuvent-ils afficher des pourcentages de vente de voitures électriques aussi élevés, alors que chez nous il faut attendre des mois pour prendre livraison d’une voiture électrique neuve?

Les plus contraignants servis en premier

Pour M. Breton, ce n’est pas tant une question de chaîne d’approvisionnement, comme on nous le répète, qu’une question de sévérité de la réglementation en vigueur chez nous.

Les pays qui affichent des normes environnementales sévères affichent également les pourcentages de vente de véhicules électriques les plus élevés. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

« Là où il y a des normes plus sévères, plus contraignantes par rapport à aux changements climatiques ou à l’approvisionnement de véhicules électriques, c’est là où les véhicules [électriques] sont envoyés en priorité par les constructeurs. » — Une citation de Daniel Breton, PDG de Mobilité électrique Canada et ancien ministre de l’Environnement du Québec

Autrement dit, comme les normes sur les véhicules électriques sont moins sévères au Québec et en Amérique du Nord en général, les constructeurs acheminent davantage leur production de véhicules électriques dans les pays où les lois sont les plus contraignantes pour ne pas y perdre leurs parts du marché.

Le Québec avait mis en place une norme zéro émission en 2018. Or, l’objectif était de 10 % de ventes en 2024 pis on est déjà à 14,6 % de ventes en 2022. Comme les normes ont été dépassées, ça veut dire que la norme n’est plus assez contraignante pour faire en sorte que les constructeurs vont envoyer assez de véhicules électriques au Québec , soutient le PDG de Mobilité électrique Canada.

Les vendeurs pénalisés

Un autre effet pervers de ces délais d’attente, souligne Daniel Breton, est que les vendeurs de voitures sont souvent payés à la livraison du véhicule au client. Ce qui signifie qu’ils peuvent attendre des mois avant d’encaisser le fruit de la vente d'une voiture électrique.

Ces derniers, même s’ils veulent vendre des voitures électriques, n’ont souvent d’autre choix que de proposer des voitures à essence qu’ils ont en stock s’ils veulent être payés dans un délai raisonnable. L’essence devient aussi le seul choix disponible pour le consommateur qui a besoin d’une nouvelle voiture rapidement.

Qui peut se permettre d’attendre deux ans pour une voiture électrique plus chère qu’un modèle équivalent à essence? Poser la question, c’est un peu y répondre.

Les culottes baissées

Malgré tout, certains constructeurs arrivent à répondre à la demande, souligne M. Breton, qui cite par exemple Tesla ou Polestar, qui semblent s’en tirer un peu mieux que leurs concurrents.

Pour la plupart des autres constructeurs, il y en a plusieurs qui se sont véritablement fait prendre les culottes baissées parce qu’ils ne croyaient pas au virage vers le véhicule électrique ou qui se battaient contre le virage vers les véhicules électriques.

Plus le temps passe et plus les consommateurs à travers le monde sont intéressés. Le prix de l’essence aidant, la conscientisation environnementale aidant, il y en a qui n’arrivent pas à répondre à la demande. Et c’est pour ça qu’ils envoient les véhicules électriques dans les marchés les plus contraignants en priorité , constate le PDG de Mobilité électrique Canada.

La batterie d'un véhicule électrique dans une usine allemande où sont produites 1000 voitures par jour. Photo : Getty Images / Sean Gallup

Malgré les délais de livraison, la technologie des véhicules électriques continue de faire des progrès et les prix deviennent de plus ne plus abordables, souligne M. Breton à quelques heures de l’ouverture du Salon de l’auto électrique de Montréal.

Parmi les nouveautés à surveiller cette année selon lui, l’arrivée sur le marché de petits VUS électriques chez Polestar et Chevrolet qui seront offerts à un prix presque équivalent à celui d’un VUS comparable à essence.

Si on calcule la subvention gouvernementale plus les coûts d’entretien et d’énergie qui sont beaucoup plus bas, là, ça devient un non-sens de s’acheter un véhicule équivalent à essence , plaide M. Breton.

C’est rendu extrêmement compétitif. Quand on est en dessous de 40 000 $ pour un VUS électriques et que les VUS à essence commencent à 35 000 $ et plus…