La foire Plural, autrefois Papier, débarque au Port de Montréal

Le rendez-vous d’art contemporain Plural, qui s’appelait auparavant Papier , investit le Grand Quai du Port de Montréal pour une 16e année. L’événement, qui se déroule de vendredi à dimanche, met en vitrine les œuvres de plus de 500 artistes représentés par une cinquantaine de galeristes du Canada.

Il sera possible d’admirer et d’acheter les œuvres des collections de Patel Brown (Montréal et Toronto), de Galerie 3 (Québec), de Franz Kaka (Toronto), d’Art Mûr (Montréal), ou encore de Gallery Jones (Vancouver), notamment.

Comme l’indique son nouveau nom, la foire d’art contemporain s’est ouverte à une pluralité de médiums en 2019, plutôt que de se limiter aux œuvres sur papier. Une exposition mettant en vedette sculptures, peintures, œuvres textiles et installations multimédias de sept artistes en art contemporain canadien – dont Adam Basanta, Elisabeth Perreault et Rick Leong – accueillera d’ailleurs les visiteurs et visiteuses à leur entrée sur le site.

La foire Papier a lieu à Montréal depuis 2007. Photo : Facebook/Foire Papier - Jean-Michael Seminaro

Les adeptes d’art contemporain pourront aussi assister à sept conférences explorant les questions liées à l’intelligence artificielle dans les disciplines de création, ou encore les propriétés réparatrices de l’art. Huit visites guidées également à l’horaire.

Vous pouvez découvrir la programmation de Plural sur le site web de l’événement  (Nouvelle fenêtre) .