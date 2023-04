Vol inusité au Marais de la Rivière-aux-Cerises de Magog

Les événements se seraient déroulés entre le 15 et le 20 avril.

La directrice générale de l'Association du Marais de la Rivière-aux-Cerises, Vicki-May Hamm, déplore les gestes

C'est arrivé à deux occasions. Quand nous sommes rentrés lundi matin, on a constaté qu'il manquait deux bancs. Et hier, jeudi, on a constaté qu'il en manquait deux autres. La plupart de notre mobilier urbain est fixé au sol sauf dans cette section-là. On s'en sert pour toutes sortes d'activités, alors on les voulait mobiles , explique la directrice.

« Même si nous avons beaucoup de caméras de surveillance, on ne voit pas ce qu'il s'est passé. Alors, soit que c'est quelqu'un qui sait où sont positionnées nos caméras ou qui est bien chanceux. » — Une citation de Vicki-May Hamm, directrice générale du Marais de la Rivière-aux-Cerises

L'Association a lancé un message Facebook dans l'espoir qu'une personne ait remarqué quelque chose. Mme Hamm est d'avis qu'à la grosseur des bancs, ça ne se peut pas que personne n'ait rien vu .

Selon la directrice, c'est la première fois qu'un tel vol se produit au Marais. C'est déplorable! C'est un organisme sans but lucratif qui offre gratuitement l'accès à toutes ses installations, ses sentiers, ses expositions. Ça a juste aucun bon sens de voler un organisme comme ça.

La Régie de police de Memphrémagog enquête.