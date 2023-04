Mac DeMarco dévoile une collection de 199 enregistrements inédits

Le chanteur flâneur Mac DeMarco a surpris ses fans vendredi en déballant sur les plateformes d’écoute One Wayne G, un album ne rassemblant pas moins de 199 chansons. On y trouve une impressionnante série d’enregistrements plus ou moins aboutis, réalisés de 2018 à 2023.

Les pistes de la collection, qui sont en grande partie instrumentales, sont nommées en fonction de leur date de création. Elles mettent de l’avant les mêmes mélodies simples, arrangements minimalistes et ambiances décontractées qui ont fait le succès de Mac DeMarco.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le titre de l’album, One Wayne G, semble être un clin d'œil à Wayne Gretzky. Le numéro 99 a remporté pas moins de quatre coupes Stanley avec les Oilers d’Edmonton, ville dans laquelle Mac DeMarco a grandi.

Cet interminable opus arrive à nos oreilles quelques mois seulement après Five Easy Hot Dogs, le plus récent album instrumental du musicien. Ce dernier prendra la route en juillet pour une tournée de 10 concerts qui l’amènera à Los Angeles, à New York, à Paris et à Londres.