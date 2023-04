S'il s'est senti trahi, il va savoir ce que ça veut dire être trahi, parce que moi, j'ai été trahi par lui, qui nous a laissé tomber pour le SRB. Alors bienvenue dans le club! , a lancé Régis Labeaume en entrevue à l’émission Première heure.

« Ça m’a rappelé des souvenirs qui ne sont pas heureux. » — Une citation de Régis Labeaume

Mais tout ça est de l’histoire ancienne pour le maire retraité qui ne croit d’ailleurs pas une minute que la nouvelle mouture du troisième lien verra le jour.

Il estime qu’avec le budget nécessaire pour construire un tunnel réservé au transport en commun, il serait plus logique de construire un transport structurant qui traverse tout Lévis et qui va se raccrocher à la gare intermodale du tramway sur le boulevard Laurier .

Régis Labeaume au sujet du 3e lien : « la quintessence du cynisme politique » ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Première heure Régis Labeaume au sujet du 3e lien : « la quintessence du cynisme politique ». Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

En quittant la mairie en 2021, il avait avancé cette solution dans une longue lettre  (Nouvelle fenêtre) adressée au premier ministre Legault, lettre dans laquelle il faisait part de ses nombreuses préoccupations par rapport au troisième lien.

Régis Labeaume préconisait également la gestion dynamique des voies de circulation sur le pont Pierre-Laporte dans le sens du trafic le matin et le soir, pour augmenter du tiers la capacité de circuler sur le pont. Il soulignait en outre l’importance de reconfigurer le réseau routier permettant d’accéder aux ponts existants.

Un an et demi plus tard, il croit que le gouvernement n’avait d’autre choix que d’abandonner l’idée d’un troisième lien autoroutier. C’est un projet politique qui servait à aller chercher des votes, faut le voir comme ça et pas autrement.

« Pour moi, c’est la quintessence du cynisme politique. » — Une citation de Régis Labeaume

Là, ils sont au début d'un mandat fort, alors c'était un bon moment pour crever l'abcès et s'en débarrasser , observe-t-il.

Avec les informations d'Alex Boissonneault