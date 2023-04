Arrestation d’une diplomate sénégalaise à Gatineau : pas d’accusation contre les policiers

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a confirmé qu'il ne déposera pas d'accusation contre les policiers de Gatineau impliqués dans l'arrestation d'une diplomate sénégalaise, en août 2022.

Le DPCP devait baser sa décision sur un rapport du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), qui lui a été transmis en novembre dernier, afin de déterminer si des accusations devaient être portées contre les policiers du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) impliqués dans l'événement du 2 août 2022.

Au départ, l'intervention des policiers faisait suite à une ordonnance du tribunal administratif du logement (TAL) qui condamnait la diplomate à payer plus de 45 000 $ à son propriétaire en loyer impayé et en dommages.

Dans les jours qui ont suivi l'événement, le Sénégal a accusé la police d'avoir « sauvagement » battu la diplomate lors d'une arrestation musclée . De son côté, le SPVG a soutenu que ses membres ont plutôt maîtrisé et arrêté une personne qui s'était montrée violente envers les policiers.

Affaires mondiales Canada avait qualifié la situation d'inacceptable et avait ajouté que le Canada prend très au sérieux ses obligations sur les relations diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.

À la suite de l'arrestation, le SPVG avait demandé au DPCP de déterminer s'il était justifié que des accusations de voies de fait contre un agent et d'entrave à la police soient portées contre la diplomate sénégalaise. En raison de l'immunité diplomatique, le DPCP n'a pas non plus porté d'accusations contre elle.

Dans un courriel à CBC /Radio-Canada, le DPCP a confirmé qu'après avoir examiné les résultats de l’enquête menée par le BEI , il n'était pas justifié de déposer des accusations criminelles contre les policiers.

Demandé à réagir à la décision vendredi, le SPVG a indiqué par courriel avoir pris note de la décision du DPCP découlant de l’analyse rigoureuse du cas soumis par le BEI .

Étant donné que nous avons déjà communiqué des renseignements de nature publique avant l’enquête indépendante et que nous ne commentons jamais les décisions rendues par le système de justice, nous respecterons notre devoir de réserve et nous n’en dirons pas plus.