Les négociations avec les fonctionnaires de l’ARC sont toujours au point mort

Pour le président national du Syndicat des employé-e-s de l'impôt (SEI), Marc Brière, il s’agit d’un autre manque de respect de la part du gouvernement.

Ce dernier affirme que c’est le Conseil du trésor qui doit donner un mandat de négociation à l’ ARC , mais il s'explique mal pourquoi cela n'a toujours pas été fait.

Je ne sais pas s’ils [le gouvernement] essaient de nous pousser à bout , ajoute-t-il.

Il rapporte toutefois que des discussions ont quand même eu lieu avec la partie patronale, même s’il ne s’agit pas de négociations officielles, ce que confirme aussi l’ ARC .

Il y a un point sur lequel on a fait du progrès , dit M. Brière, mais il indique que cela ne concerne pas les principales demandes du syndicat.

L’Agence entend faire tout ce qui est possible pour résoudre ce conflit de travail, reprendre les négociations et continuer de négocier de bonne foi, et faire tous les efforts raisonnables en vue de conclure une nouvelle convention collective à la table de négociation qui soit à la fois juste pour les employés et raisonnable pour les contribuables , a déclaré un porte-parole de l’ ARC dans un courriel envoyé jeudi soir.

Les activités syndicales seront au ralenti cette fin de semaine, selon l'AFPC. Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-Tremblay

Une entente cette fin de semaine?

De leur côté, les négociations entre le Conseil du trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) se poursuivent. Les pourparlers ont repris jeudi en fin de matinée, après avoir été interrompus le temps d’une journée, mercredi.

Le vice-président exécutif régional de l’ AFPC , Yvon Barrière, est optimiste de pouvoir conclure une entente samedi ou dimanche.

On veut négocier , dit-il. Si la grève se poursuit, ce ne sera pas de notre faute.

Il mentionne d’ailleurs que les activités syndicales comme les piquets de grève seront au ralenti cette fin de semaine.

De son côté, l’attachée de presse de Mona Fortier, la présidente du Conseil du trésor, affirme que le gouvernement est prêt à négocier toute la fin de semaine s’il le faut .

Mardi en fin de soirée, les quelque 155 000 employés de la fonction publique ont déclenché une grève générale illimitée, afin de réclamer de meilleurs salaires et statuer sur la question du télétravail.