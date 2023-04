Le spectre de Fiona plane sur la saison de pêche au homard à l’Î.-P.-É.

Sept mois plus tôt, Dalis Doiron et les autres pêcheurs de ce port de la côte nord de l'Île-du-Prince-Édouard étaient au milieu des débris soulevés par les vagues.

« Les dégâts ont été énormes, le port était très endommagé. » — Une citation de Dalis Doiron, pêcheur

Un bateau de pêche au homard est amarré au quai à Stanley Bridge à l'Île-du-Prince-Édouard le 25 septembre 2022, après le passage de la tempête Fiona. Photo : La Presse canadienne / Brian McInnis

Les images de Fiona parlent d'elles-mêmes. À Stanley Bridge, les bateaux étaient renversés, les pontons arrachés, les bâtiments déplacés ou détruits au lendemain du passage de la tempête. Des dégâts qui ont impressionné et choqué le premier ministre canadien, Justin Trudeau, en visite sur les lieux en septembre dernier.

« Nous devons nous assurer d'investir dans des infrastructures assez robustes qui vont être à la hauteur pour relever les défis qui vont malheureusement venir avec les changements climatiques. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le gouvernement fédéral a promis 100 millions de dollars pour soutenir les travaux immédiats et urgents, comme le nettoyage, le dragage et la réparation des ports touchés. Au lendemain de Fiona, on estimait que plus de 50 % des 180 ports de pêche de l'Atlantique avaient été endommagés.

Le premier ministre Justin Trudeau est à Stanley Bridge à l'Île-du-Prince-Édouard pour constater les dégâts de la tempête Fiona et rencontrer des membres de la communauté. Photo : Radio-Canada / Sarah Déry

À Stanley Bridge, les travaux avancent bien. Des rochers ont été installés. Un ponton a été remis à l'eau, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Les lignes électriques doivent être réactivées et certains bâtiments, remplacés.

Mais Dalis Doiron l'assure, tout sera prochainement terminé. Nous avons passé beaucoup de temps à nettoyer au cours des derniers mois afin d'être prêts pour la saison. Nous n'avons pas encore terminé. Des entrepreneurs sont là pour nous aider. Si tout va bien, tout sera fini d'ici le 1er juillet. En tout cas, je l'espère , explique-t-il.

Il reste encore beaucoup de travail à faire au port de Stanley Bridge. Selon les pêcheurs locaux, tout devrait être terminé d'ici le mois de juillet. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Le port de Covehead méconnaissable

Si le travail est en bonne voie dans ce port, la situation est bien différente à Covehead. Le petit port de pêche, collé au parc national de l'Île-du-Prince-Édouard, a payé un lourd tribut.

Les dégâts sont toujours visibles aujourd'hui. Les pontons sont arrachés, le quai est abîmé et même percé de nombreux trous, le béton est lui aussi en très mauvais état. Pourtant, les pêcheurs sont résilients et se montrent patients.

« De nombreuses études ont été réalisées, des études environnementales aussi. Tout cela prend du temps, nous devons donc être patients. » — Une citation de Chris Misener, pêcheur

Selon Chris Misener, la reconstruction débutera au courant de l'été. La saison de pêche sera donc synonyme d'entraide. Par exemple, des bateaux devront s'amarrer ensemble au quai du port.

Nous sommes une petite communauté, nous allons travailler le mieux possible ensemble , explique le pêcheur, très confiant en l'avenir.

Chris Misener n'est pas inquiet pour la saison de pêche au homard à venir. Les quelques dizaines de pêcheurs vont s'entraider en attendant la conclusion des travaux. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Trois ans de travaux à Red Head

À Morrell aussi, on s'organise. Les pêcheurs de Red Head n'ont pas d'autre choix. Le port a été à 75 % détruit par la tempête.

« Après Fiona, on ne pensait pas être capables de travailler ce printemps, mais on s'est serré les coudes, et au final, tout va bien aller. » — Une citation de David Samson, président, autorité portuaire, port de Red Head

Pourtant, les chantiers sont encore nombreux. Seul le quai est sera utilisable cette année. Il faudra encore attendre un an pour employer celui du nord, et trois autres années pour celui de l'ouest.

Les travaux en valent néanmoins la peine. Les pêcheurs sont satisfaits de l'aide et de l'argent du fédéral. Les nouvelles digues faites de rochers ont été surélevées de plus d'un mètre.

Ce sont les nouvelles directives imposées par le gouvernement. Les digues sont plus hautes et les structures seront plus solides , assure David Samson.

Les nouvelles digues érigées dans les ports de pêche de l'Île-du-Prince-Édouard dépassent les anciennes de plus d'un mètre. Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

Sera-ce suffisant pour contrer les tempêtes qui s'annoncent plus fréquentes? Seul l'avenir le dira. D'ici là, les insulaires préfèrent se concentrer sur la pêche à venir.