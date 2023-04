La Vallée-de-l’Or offre une subvention pour les produits hygiéniques réutilisables

La MRC de La Vallée-de-l’Or offre désormais une subvention pour l’achat de produits d’hygiène féminine réutilisables et ceux traitant l’incontinence.

Depuis 2010, les familles de la Vallée-de-l’Or ont accès à une subvention pour l’achat de couches lavables. Le programme est bonifié pour atteindre davantage de citoyens qui veulent réduire leur empreinte écologique.

La subvention offerte correspond à 25 % des coûts, jusqu’à une valeur maximale de 100 $ par demande. Elle sera offerte une fois aux cinq ans pour les produits d’hygiène féminine et à chaque année pour les produits pour l’incontinence.

Il y a un volet éducation dans cette décision, souligne le préfet Martin Ferron. Plusieurs gens ne savent peut-être pas que ça existe. Oui, ça diminue un peu le tonnage à l’enfouissement, mais ça fait surtout partie des bonnes pratiques.

Le préfet Martin Ferron a rencontré les maires et mairesses de la MRC de la Vallée-de-l'Or mercredi. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Si on fait cet effort-là, on va peut-être aussi composter et recycler. C’est un ensemble de facteurs qui font en sorte de diminuer le tonnage. Il n’y a pas de petite action au niveau environnemental , ajoute-t-il.

Cette annonce de la MRC est accueillie avec joie par Myriam Grenier, propriétaire de Aki Épicerie et boutique écoresponsable à Val-d’Or. Elle affirme que ces produits réutilisables gagnent en popularité et qu’ils représentent une solution économique et écologique.