13 milliards pour Volkswagen : « Oui, c’est beaucoup d’argent », se défend Trudeau

Il s'agit de la première usine de batteries du fabricant automobile allemand à l'extérieur de l'Europe.

La construction de l'usine doit commencer l'an prochain et être terminée en 2027. Les installations doivent avoir la taille de 210 terrains de soccer, dit Volkswagen.

L'usine doit produire des batteries pour jusqu'à 1 million de voitures électriques par année.

Le fédéral octroie de 8 à 13 milliards de dollars sur 10 ans pour la construction et le fonctionnement de l'usine, soit un investissement initial de 700 millions et des subventions subséquentes pour chaque batterie fabriquée et vendue par Volkswagen.

Tout en admettant que l'investissement fédéral représente beaucoup d'argent , M. Trudeau explique que le Canada a dû délier les cordons de la bourse pour tirer son épingle du jeu face à des États américains, notamment, qui rêvaient eux aussi de décrocher le projet.

Il décrit l'usine comme un point d'ancrage pour la production de véhicules électriques au Canada. Il ajoute qu'elle emploiera 3000 travailleurs, en plus de créer 30 000 emplois indirects.

« Le Canada va récupérer son investissement en cinq ans, grâce aux retombées économiques. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Ottawa estime les retombées au cours des prochaines décennies à plus de 200 milliards de dollars.

Un « coup de circuit », dit Ottawa

C'est un coup de circuit à tous les égards , renchérit le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, qui affirme qu'il s'agira de la plus grosse usine manufacturière au Canada.

Volkswagen investit pour sa part 7 milliards dans le projet.

De son côté, l'Ontario fournira 500 millions, en plus d'investir des millions supplémentaires dans les infrastructures dans la région de St. Thomas, entre autres pour les autoroutes. Les retombées sont renversantes , lance le premier ministre ontarien Doug Ford, citant lui aussi les postes créés. Des fournisseurs de pièces doivent s'installer à proximité.

Selon Volkswagen, plus de 200 facteurs sont entrés en ligne de compte pour choisir l'Ontario comme site de l'usine, « pas seulement l'argent ».

Ottawa et l'Ontario ont commencé à courtiser le constructeur allemand il y a un an, lorsque les dirigeants de Volkswagen sont venus à Toronto, raconte le ministre ontarien du Développement économique, Vic Fedeli. La province note qu'elle a des minéraux et des métaux nécessaires aux batteries pour véhicules électriques, en plus d'un approvisionnement fiable en électricité pour l'usine.

Il s'agira de la deuxième usine de batteries de véhicules électriques en Ontario. L'année dernière, le constructeur automobile Stellantis et le fabricant de batteries sud-coréen LG Energy Solution ont annoncé qu'ils construisaient une usine à Windsor, au coût de 5 milliards.