Implantation de l’IA : 39,4 M$ d’investissement pour quatre entreprises de Québec

Près de 40 millions de dollars sont investis dans quatre entreprises de Québec pour développer des projets d'intelligence artificielle. De ce montant, le centre d’innovation Scale AI donne 14,2 millions à Coveo, Guay, Groupe Canam et BIM One.

Des entreprises de Québec soutenues par Scale AI ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Première heure Des entreprises de Québec soutenues par Scale AI. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

Nous ce qu’on fait c’est qu’on rembourse une partie du projet. On a le support des gouvernements du Canada et du Québec pour faire ça. C’est important pour aider les entreprises à limiter le risque , indique Julien Billot, le président-directeur général de Scale AI, en entrevue à l’émission Première heure.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le financement avait d'abord été annoncé à Montréal, en février, pour l'ensemble des entreprises canadiennes soutenues par le centre d'innovation, mais le PDG est de passage vendredi à Québec.

L’annonce qu’on fait aujourd’hui concerne des très grandes PME. On a commencé avec des grosses multinationales, mais graduellement grâce aux fournisseurs de services on voit que la technologie descend vers les grosse PME , se réjouit Julien Billot. Il y voit un signe que l’intelligence artificielle devient de plus en plus accessible.

L’application du modèle Scale AI peut se faire dans une panoplie de différentes entreprises et différents secteurs. S’il y a beaucoup de données, on peut appliquer des logiciels pour créer de l’efficacité. Par exemple une entreprise qui voudrait prévoir sa demande, bien la prévision de la demande c’est un domaine où l’intelligence artificielle peut aider et donc ajuster la production , illustre Julien Billot.

Le potentiel de Québec

Scale AI est un consortium canadien dirigé par l’industrie, implanté à Montréal et financé à hauteur de 355 millions de dollars de la part du gouvernement du Canada et à 53 millions du Québec. Elle se définit comme une grappe d’innovation mondiale mélangeant des entreprises privées à des universités et autres institutions publiques.

Notre but est d’aider l’implantation de l’intelligence artificielle dans les entreprises pour les aider à développer leur productivité en introduisant l’IA dans leurs opérations , soutient le PDG.

La Ville de Québec se situe parmi les 17 pôles mondiaux prometteurs pour le développement et l’implantation de l'intelligence artificielle selon Scale AI. L'objectif de l'investissement annoncé est de contribuer au potentiel de la région.