Des médecins spécialistes de l’Outaouais lancent un cri du cœur

Ces médecins, qui œuvrent dans différents services comme la chirurgie, la dermatologie ou encore la neurologie, demandent à nouveau davantage de ressources pour exercer leur travail et répondre aux besoins des patients.

À l’Hôpital de Hull, par exemple, dans une lettre datée du 20 mars, des neurologues ont notamment rappelé avoir demandé depuis 18 mois deux appareils d’électromyogramme (EMG) fonctionnels et fiables. Ils réclament aussi, immédiatement, des mesures incitatives pour favoriser l’attraction et la rétention des technologues en électrophysiologie.

La cheffe du service de dermatologie du CISSS de l’Outaouais, Dre Janie Bertrand, pour sa part, réitère notamment sa demande d’améliorer la prise de messages provenant des patients à Hull, d’accroître le personnel infirmier en clinique externe et déplore être toujours en attente de la clinique de dermatologie.

De leur côté, des représentants du service d’obstétrique-gynécologie demandent, dans leur missive, de procéder à la réouverture d’un étage dédié de chirurgie (actuellement inexistant) de manière à augmenter le nombre de lits dédiés à la chirurgie et ainsi augmenter le nombre de chirurgies nécessitant une admission et faire un minimum de deux admissions par lignes opératoires .

Le CISSS de l’Outaouais dit faire tout ce qu’il peut

En entrevue avec Radio-Canada jeudi soir, en marge de la réunion du conseil d’administration du CISSS de l’Outaouais, son président-directeur général intérimaire, Yves St-Onge, a indiqué que l’envoi de ces lettres s’inscrit, selon lui, dans une démarche concertée au niveau provincial et que d'autres médecins ont envoyé des lettres similaires à d'autres CISSS .

Moi, personnellement, je n’ai pas vraiment entendu de plaintes de médecin spécialiste qui dise : "là, je ne suis pas capable de pratiquer, je n’ai pas de ressources". [...] Ça ne pose pas de crise existentielle du tout à l’interne. On n’a pas de chicane. On s’en parle. Ils m’écrivent. Je ne prends pas mal du tout la lettre qu’ils m’envoient. Je me dis : "ok, on va répondre".

M. St-Onge affirme avoir donc écrit à ces spécialistes qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour corriger la situation, vu la pénurie de main-d'œuvre actuelle.

On fait déjà tout ce qui est nécessaire pour [leur] fournir les ressources pour [qu’ils puissent] exercer leurs fonctions, mais je ne peux pas inventer des infirmières au bloc opératoire, je ne peux pas inventer des techniciens en radiologie , déplore-t-il. Je ne dis pas que c’est parfait, je dis simplement qu’on fait ce qu’on peut pour satisfaire les médecins, car des médecins satisfaits vont rester chez nous.

« Eux et nous partageons les mêmes difficultés, eux dans leur pratique, et nous dans notre responsabilité de donner les services. » — Une citation de Yves St-Onge, président-directeur général intérimaire du CISSS de l’Outaouais

Le président-directeur général intérimaire du CISSS de l’Outaouais reconnaît toutefois que les outils informatiques dans les établissements de santé de l'Outaouais sont archaïques et affirme qu'il y a du retard à rattraper par rapport à d'autres établissements du réseau.

C’est certain que si un médecin me dit : "vos systèmes sont archaïques", et bien il a raison. On travaille très fort pour se moderniser, on a un plan de transformation numérique, [...] mais je ne peux pas rattraper 10, 15, 20 ans de désuétude. [...] On se rend compte qu’on a du retard par rapport à d’autres établissements du réseau.

