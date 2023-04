Une accusation contre l’ex-enseignant Paul J. Maillet est retirée

Paul J. Maillet, un ex-enseignant de l’école Champlain à Moncton âgé de 76 ans, est accusé d’avoir commis des dizaines de crimes sexuels de 1967 à 2022. Au début mars, il a plaidé non coupable et demandé un procès devant juge et jury.

Vendredi matin, lors d’une audience à laquelle l’accusé n’a pas assisté, la procureure de la Couronne a demandé et obtenu le retrait d’un chef d’accusation d’avoir exhibé ses organes génitaux à une personne de moins de 16 ans.

Il s'agit de la deuxième fois que cela se produit. Plus tôt cette année, une accusation d'avoir incité un enfant de moins de 14 ans à avoir des contacts sexuels a été retirée à la demande de la Couronne.

Ces deux retraits portent à 27 le nombre de chefs d’accusation auxquels fait face Paul J. Maillet dans ce dossier.

Sa prochaine comparution aura lieu le 2 juin 2023. À moins d’un revirement, c’est à ce moment que seront fixées les dates de son enquête préliminaire.