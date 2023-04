La distribution des protège-verres qui se poursuivra au cours des prochains mois vise à protéger les victimes d'intoxication en plus de sensibiliser la population à la consommation excessive d'alcool. Ce projet pilote, conduit en collaboration avec Éduc’alcool et le Service de police de la Ville de Montréal ( SPVM ), a fait réagir certains députés.

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, s'est indignée de cette annonce, jugeant que celle-ci passait à côté du vrai problème .

La députée solidaire de Mercier, Ruba Ghazal, a également commenté la campagne sur son compte Twitter.

« En 2023, on demande encore une fois aux femmes de faire attention!!! La responsabilité est sur leurs épaules à elles? Et on dit quoi aux agresseurs M. Bonnardel? Cette pub est digne des années 50. »