Le Canada promet 39 millions de dollars supplémentaires à l’Ukraine

Le Canada s’engage à verser 39 millions supplémentaires en armes et en aide militaire non létale à l’Ukraine. Le soutien canadien intervient alors que des responsables de la défense du monde entier se réunissent sur la base aérienne de Ramstein, en Allemagne, pour coordonner l'effort d'aide militaire à l'Ukraine.

C’est la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, qui en a fait l’annonce, en réunion avec ses homologues alliés.

Tout d'abord, 35 millions de dollars seront donnés en espèces pour aider Kiev à s’alimenter en carburant et en trousse de premiers secours notamment, grâce à un fonds spécial de l’ OTAN .

La somme restante servira à faire l’acquisition de 40 fusils de précision, de munitions et de nouveaux postes de radio pour les chars d’assaut Leopard 2, que le Canada a envoyés à l’Ukraine.

La ministre Anita Anand, lors de sa visite à Kiev, en janvier dernier. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

« Les dons et le soutien annoncés aujourd’hui par le Canada permettront à l’Ukraine de disposer de ce dont elle a besoin pour défendre sa souveraineté, son indépendance et son intégrité territoriale. » — Une citation de Anita Anand, ministre fédérale de la Défense

En tout, le Canada s’est engagé à verser plus de 8 milliards de dollars en aide à l’Ukraine depuis février 2022.

Des soldats ukrainiens seront formés sur les chars Abrams

Un char Abrams pendant un exercice militaire en Géorgie, en 2016 Photo : Associated Press / Shakh Aivazov

Les États-Unis, eux, commenceront à former les soldats ukrainiens à utiliser les chars Abrams dans les prochaines semaines, pour les amener sur le champ de bataille le plus rapidement possible.

Une trentaine de chars arriveront sur la zone d’entraînement de Grafenwoehr, en Allemagne, à la fin du mois de mai. L’entraînement durera environ dix semaines.

Ceux utilisés pour l’entraînement seront des chars Abrams M1A1, en train d’être remis à neuf aux États-Unis.

Environ 250 soldats ukrainiens seront formés. Jusqu’à présent, les États-Unis ont formé près de 9000 soldats ukrainiens, déjà de retour sur le champ de bataille.