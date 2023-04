Fort achalandage dans les ateliers de réparation de vélos à Québec

Le beau temps revient, les Québécois enfourchent leurs bicyclettes et les boutiques de ventes et de réparations de vélos sont submergées d'appels de clients.

Dans plusieurs commerces spécialisés à Québec, le temps d'attente pour obtenir un entretien saisonnier, comme gonfler les pneus, lubrifier les chaînes ou encore ajuster vitesses et freins, se compte en semaines.

Chez Lessard Bicycles à Sainte-Foy, on ne prend plus de rendez-vous de mise au point avant juin tellement la demande est forte.

Chez Demers Bicyclettes et skis de fond, à Québec, le carnet de réservations de l'atelier de réparations du commerce affiche complet, comme en témoignent deux affiches collées à l'entrée.

Chez Demers Bicyclette à Québec, le carnet de rendez-vous pour obtenir une réparation est rempli pour un mois et demi. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Pour l'instant on parle d'à peu près un mois et demi d'attente note Frédérick Duchesne, copropriétaire de l'entreprise située sur la 3e avenue dans le quartier Limoilou. On est à 150 vélos a réparer, notre capacité est atteinte.

Frédérick Duchesne est copropriétaire de Demers bicyclettes et skis de fond. Le commerce emploie une quarantaine d'employés. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

À la boutique Performance Bégin à Cap-Rouge, certaines réparations d'urgence peuvent être effectuées dans l'immédiat. Pour des besoins plus techniques : ça peut prendre une semaine environ note l'employé Éric Harvey. On refuse pas personne.

En Haute-Ville de Québec, chez Vélos Roy-O, le temps d'attente pour obtenir un entretien est d'environ trois semaines. En date du 21 avril, votre monture serait prête le 11 mai.

Explications

Si l'époque où les Québécois s'arrachaient les bicyclettes est derrière nous, la demande sur le marché demeure forte. Y'a encore cet achalandage du coté de la mise au point des réparations. , indique M Duchesne.

Il y a beaucoup de nouveaux adeptes du vélo, il y a beaucoup plus de demandes qu'on est capable d'avoir une offre de service. Faut donc patienter un peu explique quant à lui Julien Roy.

Julien Roy est propriétaire de la boutique Velo-Roy-O sur la rue Saint-Jean à Québec Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Cet achalandage n'est pas anormal à cette période-ci, mais pour répondre à la demande croissante, Julien Roy indique qu'il a besoin d'engager davantage de mécaniciens pour travailler plus d'heures qu'à l'habitude.

Il recommande aux clients de prendre rendez-vous le plus tôt possible , il rappelle qu'un vélo qui n'a pas été inspecté peut très bien être apte à rouler. Pour en avoir le cœur net, les clients peuvent se présenter à certaines boutiques, comme la sienne, pour obtenir une estimation rapide.

Retour à la normale

L'interruption des marchés mondiaux en raison de la COVID-19 en mars 2020 avait causé un cataclysme au sein des chaînes d'approvisionnement.

Pendants deux ans, plusieurs détaillants de vélos canadiens ont frôlé la rupture de stock, les rayons étaient presque vides. Les clients commandaient leurs vélos plusieurs saisons d'avance, certaines pièces comme des dérailleurs de marque Shimano, notamment, étaient presque introuvables.

Les vélos ont été en forte demande en 2020 et 2021 au Canada.(Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jérôme Bergeron

Trois ans plus tard, c'est un retour à la normale, les rayons sont de nouveaux garnis. Il n'y a pas une pénurie comme y'avait avant, ça s'est pas mal calmé constate Éric Harvey.

Toutefois, il n'est pas impossible que certaines pièces viennent à manquer occasionnellement.