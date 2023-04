La Troupe du Jour se dote d’un plan stratégique pour développer le théâtre francophone

Selon le président de la Troupe du Jour, Roger Gauthier, ces cinq objectifs impliquent entre autres de refléter toute la diversité de la communauté fransaskoise dans tous les aspects de sa programmation.

L'organisme compte aussi rejoindre les francophones partout en province, développer des talents dans toutes les facettes de la production théâtrale, afin de refléter toute la diversité de la communauté fransaskoise dans tous les aspects de sa programmation .

On a mis en place un processus de consultation avec la communauté, le milieu artistique et communautaire, pour voir où on se laisse orienter pour ces cinq prochaines années-là , note Roger Gauthier.

La saison 2021-2022 de la Troupe du Jour était, tout comme celles de compagnies de théâtre à l’échelle du pays, marquée par la pandémie de la COVID-19, d'après Roger Gauthier.

Malgré cette importante crise, qui a touché quatre saisons de théâtre, la compagnie dresse un bilan positif.

Notre saison 2021-2022 était une saison hybride avec un spectacle en ligne, une tournée dans les communautés fransaskoises et quatre spectacles en salle , souligne Roger Gauthier.

L’inflation présente un réel obstacle de taille à une compagnie qui est propriétaire de son édifice. Le financement est stable, mais insuffisant , affirme-t-il.

Roger Gauthier note cependant que l’organisme est arrivé à créer un petit surplus de 10 000 $ .

C'est notre intention d'année en année d'accroître cette réserve-là de manière à ce qu'on puisse avoir un financement accessible pour des projets spéciaux, mais aussi pour des urgences en termes de fonctionnement , ajoute-t-il.

Selon lui, le principal défi reste la fréquentation des spectacles de manière générale .

Des spectacles à venir

Pour la saison 2023-2024, plusieurs spectacles sont prévus, dont Entre plaine et savane 2 , qui portera sur l'expérience franco-africaine en Saskatchewan, ou encore C'est à nous d'y voir .

La principale production sera Le Roi Lear , une production trilingue (anglais, français et cri), en coproduction avec le Gordon Tootoosis Nikaniwin Theatre et Bob Wicks.

Il sera joué sur la scène BackStage du Théâtre Persephone du 25 avril au 5 mai 2024, avec une prolongation possible jusqu'au 12 mai.

Au terme de l’assemblée générale annuelle, Sylvie Bergeron et Frédérique Baudemont ont été élues au Conseil d’administration, à titre de vice-présidente et de trésorière, respectivement.

La prochaine assemblée générale de la Troupe du Jour aura lieu en octobre ou novembre 2023.

Avec les informations de Raphaële Frigon