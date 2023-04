Des chocolats pour le couronnement du roi Charles

Les propriétaires de la chocolaterie sont les conjoints Julien Rousseau-Dumarcet et Nathalie Morin.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Nathalie Morin, propriétaire de Rousseau Chocolatier. Photo : Radio-Canada / Nathalie Geddry

La boîte contient des chocolats qui rappellent les bijoux de la couronne, explique Nathalie Morin durant une entrevue accordée le 19 avril à l’émission La mouvée, d’ICI Acadie.

Ce sont neuf chocolats moulés en demi-sphère qui représentent huit de nos pierres précieuses qui sont sur la couronne du couronnement, et celui du centre représente l’orbe royal du souverain , affirme Nathalie Morin.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les chocolats représentent les bijoux de la couronne. Photo : Radio-Canada / Nathalie Geddry

Les huit chocolats représentant des pierres précieuses contiennent du caramel salé. Mme Morin précise que c’est la saveur la plus populaire parmi la clientèle de l’entreprise.

Le centre, pour vraiment célébrer la nature et toutes les matières de qualité durable qu’on partage en termes de valeurs avec le roi, on a choisi d’incorporer une fleur d’ici, de la Nouvelle-Écosse. C’est de la lavande qui pousse sur la côte nord de la Nouvelle-Écosse , indique Nathalie Morin.

Un cadeau à plusieurs dignitaires

La chocolaterie voulait célébrer ses produits et le couronnement du roi Charles, un événement qui ne se produit qu’une fois.

« Nous avons préparé une boîte pour le roi Charles et on va l’envoyer cette semaine. » — Une citation de Nathalie Morin, copropriétaire de Rousseau Chocolatier

La chocolaterie a déjà donné des exemplaires de son produit au lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse et au consul de la Grande-Bretagne à Halifax et elle en a récemment expédié une boîte à la gouverneure générale du Canada. Oui, elle l’attend , affirme Mme Morin.

Des chocolats aux racines historiques

La boîte de chocolats rappelle aussi les racines du couple.

Mon héritage personnel vient de l’Angleterre, de l’Écosse. [Mes ancêtres] sont venus s’établir au Canada il y a très longtemps. Et Julien, vu qu’il est Français, ce sont aussi des liens dans l’histoire très longue , explique Nathalie Morin.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le couronnement du roi Charles III aura lieu en Grande-Bretagne le 6 mai. Photo : Getty Images

La ville d’Halifax, où se trouve la chocolaterie, a également des liens historiques avec la Grande-Bretagne.

La boîte de chocolats remporte du succès, notamment chez les gens qui s’intéressent à la monarchie britannique.

La popularité s’est vraiment relancée quand on a commencé à afficher sur internet. On a fait une prévente et on a réussi à envoyer des boîtes aux quatre coins du Canada , indique Nathalie Morin.

Le couronnement de Charles III aura lieu le 6 mai.