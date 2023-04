La Cyclerie a son local permanent à Trois-Rivières

Enfin, on a un local permanent ! , s'est exclamé le coordonnateur de la Cyclerie et ancien conseiller municipal de Trois-Rivières, Claude Ferron, sur les ondes de Toujours le matin, quelques heures avant l’inauguration.

De l’animation, un atelier de sérigraphie et de la musique était au programme en fin d’après-midi pour accueillir les visiteurs dans le nouvel espace.

La Cyclerie se cherchait un endroit fixe où offrir ses services. C’est finalement au sous-sol du pavillon des Sciences du Cégep de Trois-Rivières que l’atelier a élu domicile. D’ailleurs, le projet a pu être réalisé grâce à une contribution financière de l’établissement. En échange, les étudiants auront droit à un abonnement gratuit.

L’atelier qui met entre autres à la disposition de ses membres des outils et des conseils pour entretenir ou réparer son vélo sera ouvert tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30, pour le moment.

« Plus il va y avoir de bénévoles, plus il va y avoir de gens de la communauté qui vont vouloir s’engager, plus on va pouvoir offrir davantage de plages. » — Une citation de Claude Ferron, coordonnateur de La Cyclerie

Bien qu’elle soit située dans des locaux du Cégep de Trois-Rivières, La Cyclerie est accessible à toute la population à condition de débourser les 20 dollars requis pour un abonnement annuel. Ce montant donne accès aux outils de l’atelier ainsi qu’à des rabais sur certaines pièces et formations.

La Cyclerie veut aussi offrir gratuitement à ses membres des pièces usagées qu’elle aura recueilli en récupérant de vieux vélos.

Plus qu’un atelier

Sur place, vous allez avoir un mécanicien et une mécanicienne plus d’expérience qui va vous donner des trucs sur comment faire ou quelle méthode utiliser pour rajuster des freins entre autres, ou graisser une chaine, ou changer une composante qui peut être plus usée , explique le coordinateur du projet.

L’atelier est un endroit d'autoréparation, ce qui veut dire que ce sont les membres, aidés du personnel, qui effectuent leurs propres réparations ou entretiens.

« Ça peut être aussi simple que d’apprendre à gonfler un pneu. Il n’y a aucune question est idiote ou folle. Tout est permis et on plonge ensemble dans cette aventure-là ! » — Une citation de Claude Ferron, coordonnateur de La Cyclerie

Des formations plus spécifiques seront aussi offertes, notamment des ateliers dédiées uniquement aux femmes.

Mais Claude Ferron insiste sur le fait que La Cyclerie n’est pas seulement un atelier de vélo.

C’est un endroit où on va faire aussi de la projection vidéo, où on va jaser de culture vélo… , affirme-t-il.

L’entretien ça devient presque un prétexte pour aborder une question de mobilité et c’est ça qui est intéressant. Ça nous amène ailleurs dans la discussion.

