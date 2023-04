L’industrie du tourisme de l’Î.-P.-É. dans l'expectative avant le premier été post-Fiona

Pour la présidente-directrice générale de l’Association touristique de l’île, Corryn Clemence, certains membres de l'industrie redoutent les conséquences de Fiona sur l’offre de services pour cette saison estivale à venir.

« Il y a encore beaucoup de dégâts à réparer. De nombreux opérateurs nous disent qu’il a du retard [dans les travaux de réparation], car ils doivent encore s’ajuster avec leur compagnie d'assurance et trouver des entreprises pour faire les réparations. » — Une citation de Corryn Clemence, présidente-directrice générale de l’Association touristique de l’île

Le paysage a changé à l’Île-du-Prince-Édouard depuis le passage de la tempête, alors que 40 % des arbres de la province sont tombés, selon le ministère provincial de l’Environnement.

Il y a vraiment beaucoup de questions sur ce que à quoi cela va ressembler cet été dans les parcs et les terrains de camping , ajoute Corryn Clemence.

Pour Corryn Clemence, présidente de l'Association touristique de l'Île-du-Prince-Édouard, il reste encore plusieurs questions sur ce à quoi la saison estivale va ressembler. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Selon elle, certains touristes seraient aussi réticents quant à leur séjour à l’île.

Beaucoup de questions nous parviennent de la part des visiteurs qui préparent des voyages, car ils se demandent à quoi ils doivent attendre, et si les dégâts n'ont pas été trop importants , explique-t-elle.

Des terrains de camping fermés

Certains terrains de camping ont déjà annoncé qu’ils ne rouvriront pas cette année.

Le terrain de camping Crystal Beach à Summerside a récemment annoncé sa fermeture pour la saison estivale après 23 ans d’activités, faute de moyens pour réparer les dommages.

À cause de la destruction laissée par Fiona, dix emplacements dans du terrain de camping de Cavendish, au Parc national de l’île, seront fermés cet été.

Le site du terrain de camping de Stanhope ressemblait à un champ de ruine après le passage de Fiona en septembre dernier. (Photo d'archives) Photo : Julien Lecacheur

Corryn Clemence rappelle que les dernières années ont été très difficiles pour les professionnels du tourisme, ce qui génère beaucoup de fatigue dans l'industrie.

« Nous avons eu deux ouragans et la COVID au cours de trois saisons. Il y a donc beaucoup de fatigue et de frustration. » — Une citation de Corryn Clemence, présidente-directrice générale de l’Association touristique de l’île

D’autres problèmes récurrents s’ajoutent à la situation, selon elle.

Nous étions déjà fatigués avant l'arrivée de Fiona, et maintenant nous devons faire face aux réparations et à la pénurie de main-d'œuvre , ajoute la présidente-directrice générale d’Association touristique de l’île.

L'érosion a atteint les dix mètres par endroits au Parc national de l'Île, à la suite du passage de Fiona. Certaines dunes, comme celle-ci à Covehead, ont presque disparu. (Photo d'archives) Photo : Parcs Canada

Un gouvernement qui se veut rassurant

La directrice du marketing à Tourisme Île-du-Prince-Édouard, Brenda Gallant demeure optimiste quant au déroulement de la saison.

« On ne pense pas qu'il y aura un gros impact sur les visiteurs [...] il y a encore beaucoup de produits touristiques qui sont ouverts, la majorité même. » — Une citation de Brenda Gallant, directrice de marketing à Tourisme Île-du-Prince-Édouard

L’île sera prête à accueillir ses visiteurs, affirme-t-elle. On s'assure que les produits touristiques sont en bonnes formes. [...] C'est sûr qu'il y a quelque chose pour tous les visiteurs, et ils ne seront pas déçus , ajoute Brenda Gallant.

Elle reconnaît quand même que les dommages demeurent visibles.

Quand les touristes viendront à l'île, ils vont voir des arbres qui sont tombés. Ce n'est certainement pas ce qu'on aimerait voir , ajoute Brenda Gallant.

Brenda Gallant est la directrice du marketing à Tourisme Île-du-Prince-Édouard. Elle souligne que la campagne publicitaire de son agence pour cette année continue à miser sur l'optimisme. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Promouvoir l’île ailleurs au pays

La campagne publicitaire de Tourisme Île-du-Prince-Édouard pour promouvoir ce secteur économique de la province circule partout au pays et à l’étranger depuis la fin mars.

La campagne maintient le même slogan que celle de l’an dernier, soit le cœur léger .

Le choix du thème s’appuie sur une tentative de rassurer les gens qui hésitent à voyager après la pandémie.

Il y a encore des difficultés avec l'économie, et on a décidé de continuer sur ce thème-là, parce qu'on veut encore s'en aller en vacances, puis retourner avec le cœur léger pour pouvoir faire face à quelques difficultés, et regarder les choses d'un point de vue optimiste , explique Brenda Gallant.

L'une des pièces publicitaires de la campagne « Le cœur léger » 2023. Photo : Tourisme Île-du-Prince-Édouard

La campagne cible notamment le marché de touristes provenant de l’Alberta, qui sont le public cible de la campagne depuis l'an dernier.

On a deux vols directs qui nous viennent d'Edmonton et de Calgary, et on veut vraiment avoir une présence là-bas pour essayer de remplir ces vols et attirer les gens de l'Alberta ici [...] et on veut continuer à faire ça, car cela prend du temps , explique-t-elle.

La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec et l’Ontario représentent les autres provinces cibles de la campagne publicitaire.

Une partie de la campagne circule également au Japon, aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne.

Environ 1,3 million de touristes se sont rendus à l’île en 2022, ce qui représente 82 % des chiffres de 2019, l’année qui a précédé la pandémie. L’industrie a généré 529 millions de dollars en revenus.