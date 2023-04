Rejet toxique de Kearl : le PDG de L’Impériale s’excuse lors d’audiences à Ottawa

Brad Corson, président-directeur général de L’Impériale, a dit être profondément désolé, durant son témoignage devant le Comité permanent de l’environnement et du développement durable, qui tenait une audience sur les rejets d’eau contaminée sur le site d’extraction de sables bitumineux Kearl, dans le nord de l’Alberta.

Il a commencé sa déclaration en reconnaissant que son entreprise a endommagé ses relations avec les Premières Nations, car elle ne les a pas informées d'une fuite qui dure depuis mai 2022.

Nous avons perdu leur confiance , a dit le PDG, expliquant aux députés que le manque de communication a entraîné la diffusion de fausses informations, alimentant la peur, la confusion et la colère au sein des communautés.

« Nous regrettons profondément cet incident, il n’aurait pas dû arriver. » — Une citation de Brad Corson, président-directeur général de L’Impériale

Le PDG et d'autres dirigeants de L’Impériale ont été convoqués jeudi devant le comité fédéral pour expliquer pourquoi les Premières Nations et les gouvernements n'ont pas été informés pendant neuf mois que les eaux usées d'un bassin de décantation de la mine de sables bitumineux de Kearl s'étaient déversées à une centaine de kilomètres au nord de Fort McMurray, en Alberta.

Des députés mécontents

Brad Corson a demandé aux élus de lui faire confiance, malgré les critiques et le scepticisme de certains députés.

Vous avez perdu la confiance nécessaire pour pouvoir nous demander de croire à tout ce que vous dîtes , a répondu Heather McPherson, députée néo-démocrate de l'Alberta, qui a fait admettre à Brad Corson que l’eau contaminée continue d'être déversée dans le bassin qui fuit.

Il a toutefois affirmé que la fuite est maintenant contenue et qu'elle représente peu de risque pour la faune et la flore. Nos bassins de décantation ont été conçus en tenant compte du fait qu’il peut y avoir des infiltrations , explique-t-il.

Entre 2022 et 2023, L’Impériale a déclaré deux fuites à l’Agence de réglementation de l’énergie de l'Alberta (AER), une en mai 2022 et une autre en février 2023. Ce n’est que lorsque l' AER a publié le compte rendu officiel de la deuxième fuite que les Premières Nations de la région ont pris connaissance de la première.

Nous ne voulions pas retourner dans les communautés autochtones sans avoir bien compris la situation et sans plan , explique le PDG.

Soutien aux Premières Nations affectées

Un petit groupe de manifestants s’est rassemblé non loin de la colline du Parlement par solidarité avec les Autochtones touchés par les fuites.

Nous voulons des explications de L'Impériale , a dit Tori Cress, une Anishinaabe de la nation Beausoleil en Ontario et responsable des communications de l’organisation environnementale autochtone Keepers of the Water.

Leur rejet toxique a pénétré les eaux poissonneuses. C'est la source alimentaire des populations autochtones qui vivent dans les communautés du nord.

Le déversement de rejets toxiques d'un bassin de rétention du projet minier Kearl s'est produit en amont de plusieurs cours d'eau, dont la rivière Athabasca, qui font partie du bassin hydrographique Mackenzie. Photo : Radio-Canada

Les chefs des Premières Nations ont de leur côté fustigé l’ AER , lors de leur audience, qui a eu lieu deux jours avant celle de la haute direction de L’Impériale.

L'Agence de réglementation de l’énergie de l'Alberta est une mauvaise blague , a lancé Allan Adam, chef de la nation Athabasca Chipewyan.

« C'est une vraie plaisanterie. » — Une citation de Allan Adam, chef de la nation Athabasca Chipewyan.

Avant les audiences de lundi, le ministre fédéral de l'environnement, Steven Guilbeault, a affirmé : Il est clair que les communautés concernées n’ont pas été informées de manière appropriée , une situation qu'il a qualifiée de très préoccupante .

La députée du Parti vert Elizabeth May n’a pas caché sa déception, jeudi, lors du témoignage de Brad Corson. Comment faites-vous pour dormir la nuit ? , lui a-t-elle demandé.

Sa réponse : Je prends la situation très au sérieux.

Je promets de tout faire pour que ce type d'incident ne se reproduise plus. Je veux regagner la confiance des communautés.

Le groupe de défense de l'environnement Greenpeace demande que des accusations soient déposées contre L'Impériale.

Avec des informations de Julia Wong et de La Presse canadienne