Un garçon de 12 ans marqué à vie après une attaque de chien à Ottawa

La Ville d’Ottawa a porté des accusations contre le propriétaire de deux chiens, dont un qui aurait infligé des blessures mettant la vie d’un garçon de 12 ans en danger, plus tôt ce mois-ci, et l'autre qui aurait tué le chien d'un voisin en décembre dernier.

Jason Proulx affirme que son fils Tyson, était chez un ami, vendredi soir dernier, quand il a été attaqué par l’un des animaux.

Vers 21 h, il a reçu un appel pour lui indiquer que son fils avait été emmené au CHEO , à Ottawa.

Lorsqu’il est arrivé sur place, les infirmières lui auraient demandé : êtes-vous prêt pour ce que vous vous apprêtez à voir? .

Le père de famille raconte qu’il y avait du sang partout. Tyson avait des lacérations au visage et au cuir chevelu, ainsi que des lésions sur tout le corps. Des médecins lui ont aussi appris qu’il avait subi des blessures à la colonne vertébrale et aux poumons.

Je pensais que j'allais perdre mon fils , confie-t-il.

Le garçon de 12 ans est resté sur la table d’opération pendant sept heures, où il a subi une reconstruction faciale et reçu de nombreuses transfusions sanguines.

Il a depuis reçu son congé de l’hôpital, mais M. Proulx estime que son fils aura des séquelles et des cicatrices de cette attaque pour le reste de sa vie.

Jason Proulx et son fils Tyson, quelques mois avant l'attaque. Photo : Gracieuseté Jason Proulx

Un shih tzu attaqué en décembre

Quelques jours après l’attaque de son fils, M. Proulx a appris que l’autre chien du voisin avait tué un autre animal, en décembre dernier.

Stefanie Booth est la voisine du propriétaire des deux chiens. Elle raconte que l’une des bêtes est entrée dans sa cour et a saisi son shih tzu de huit ans, Dexter, entre ses mâchoires. Il l’a ensuite secoué jusqu’à ce qu’il ne donne plus de signes de vie.

Je me sentais impuissante. Je ne savais pas comment faire sortir le chien , dit-elle. Mon cœur s'est brisé parce que je savais que Dexter souffrait et juste de voir ça, c'était dévastateur.

Le fils du voisin a finalement réussi à faire sortir le chien de la cour. Mme Booth s’est ensuite précipitée sur son chien et l’a amené à l’urgence vétérinaire où on lui a appris que ses blessures étaient trop graves.

Elle a rapporté l’incident aux autorités qui auraient fait enquête, mais le chien demeure toujours en la possession du voisin.

Lorsqu'elle a appris qu’un garçon de 12 ans avait aussi été attaqué, elle était furieuse et elle a tout de suite contacté M. Proulx.

Je ne comprends pas. Cela ne devrait pas arriver. Ce n'est pas un incident isolé , lance ce dernier.

Stefanie Booth affirme que son chien de huit ans, Dexter, a été tué par le chien de son voisin. Photo : Gracieuseté Stefanie Booth

Des changements législatifs réclamés

Selon les autorités, les chiens sont de race mixte, et des voisins affirment qu’ils ressemblent à des pitbulls.

La Ville a déposé des accusations contre le propriétaire en vertu de la législation provinciale et municipale, puisqu’il n’a pas empêché l’attaque, n’a pas enregistré l’une de ses bêtes et puisqu’il possède plus de trois chiens âgés de plus de cinq mois.

Après l’attaque de Tyson Proulx, l’homme en question a été convoqué devant un tribunal où un juge déterminera l’amende qui lui sera imposée. Le chien a été remis aux autorités et sera euthanasié.

Pour ce qui est du chien qui aurait tué le shih tzu de Mme Booth, Roger Chapman, le directeur du service des règlements municipaux de la Ville d’Ottawa, affirme que les autorités ne peuvent pas le saisir sans ordonnance du tribunal.

Il explique que la Ville a déterminé que le chien posait un risque pour la sécurité, mais le voisin a refusé de le remettre aux autorités.

Les autorités attendent toujours qu’un juge autorise la saisie, ce qui n’a toujours pas été fait en raison de retards importants, selon M. Chapman.

C'est un événement tragique , dit M. Chapman au sujet de l’attaque du garçon de 12 ans.

J'ai travaillé dans ce domaine pendant de nombreuses années et j'ai vu des attaques et des morsures assez importantes dans le passé, mais c'est certainement l'une des pires que j'ai vues au cours de ma carrière , ajoute-t-il.

M. Proulx et Mme Booth aimeraient que des changements soient apportés à la loi pour mieux encadrer les chiens qui ont un historique de violence.

Mon fils a presque perdu la vie et il est marqué pour le reste de sa vie , fait valoir M. Proulx.

Ce dernier qualifie le système actuel d’échec total .

Les autorités n’ont pas voulu identifier le propriétaire des chiens pour des raisons de confidentialité. CBC a contacté un homme qu’elle croit être le propriétaire, mais n’a reçu aucun retour de sa part.