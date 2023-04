Cycliste décédée à Ottawa en 2022 : aucune accusation ne sera portée

La collision s'est produite peu avant 17 heures, le 17 mars 2022, à l'intersection du chemin North River et de la rue Donald, juste à l'est du pont Adàwe Crossing et du Centre sportif Rideau.

À l’époque, la police avait révélé peu de détails sur cet accident, mais un témoin oculaire avait déclaré à CBC News que le chasse-neige avait renversé Sheila Perry, une cycliste de 43 ans.

Depuis, la police a confirmé la fin de l'enquête, qui comprenait une reconstitution de la scène par l'unité d’enquête sur les collisions mortelles.

Bien qu'il s'agisse d'un incident tragique, aucune accusation n'a été portée , a déclaré un porte-parole de la police par courriel.

L'unité de la SPO travaille toujours avec la Ville pour tenter d'identifier des initiatives potentielles en matière d'éducation, d'ingénierie et d'application de la loi visant à accroître la sécurité routière et à réduire le nombre de collisions mortelles , a ajouté le porte-parole.

Des améliorations attendues

La Ville a lancé sa propre enquête interne après la collision et s'est engagée à donner suite à toute recommandation découlant de l'une ou l'autre des enquêtes. CBC a demandé à la Ville une mise à jour.

À l'époque, la Ville avait déclaré avoir reçu une demande d'étude sur la gestion de la circulation dans le secteur.

Plus tôt cette année, des résidents vivant à proximité du lieu de l’accident ont organisé une visite du secteur avec les conseillers municipaux Rawlson King et Stéphanie Plante, selon l'Association communautaire d'Overbrook.

Un vélo fantôme a été installé à l'intersection, l'année dernière, en souvenir de Mme Perry.

Sa mémoire demeure , a déclaré Heather Amys, présidente de l'association, par courriel. J'espère que [le vélo] demeurera ainsi, comme un rappel constant, jusqu'à ce que des améliorations soient apportées.